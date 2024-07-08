'O banka benim' diyor: Sabancı Ailesi'nde miras kavgası kızıştı!

Sabancı ailesine açtığı miras davasıyla gündemde olan Sevgi Sabancı, Sabah Gazetesi'ne konuştu.

İhsan Sabancı'nın kızı Sevgi Sabancı, vekalet yoluyla haklarının ellerinden alındığını belirterek, "Babam hakkını devretmek zorunda bırakılmış. Dedem babamı mirasından çıkarmış. Babamı devre dışı bıraktılar. Babam annemle ilişkisinden dolayı mirastan çıkarıldı" diye konuştu. Sevgi Sabancı, Sabancı bünyesindeki tüm şirketlerde hakkı olduğunu belirterek, "En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank" ifadelerini kullandı.

İhsan Sabancı'nın resmi olmayan evliliğinden dünyaya gelen Sevgi Sabancı, Sabah gazetesine verdiği röportajda, 22 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini, aile içindeki konuları deşifre etmekten memnun olmadığını belirterek, "Bu boyutta bir ailenin miras konusunu bu kadar mesele haline getirmemesi gerekiyordu. Ben zeytin dalı çok uzattım ama olmadı. Doğmaktan başka bir suçum yok. Ben ister miyim ki böyle olsun. Londra'da kendi halinde yaşayan bir insanım. Kimseyi üzüp, kırmadan hakkım olanı almak istiyorum sadece. Sabancı ailesinin miras konusunda bana karşı tavrından dolayı rahatsızım" diye konuştu.

"Sabancı bünyesindeki tüm şirketlerde hakkım var ama en önemlisi Atlı Köşk ve Akbank"

Babası İhsan Sabancı'nın annesiyle olan ilişkisinden ötürü mirastan çıkarıldığını kaydeden Sevgi Sabancı, Sabancı bünyesindeki tüm şirketlerde hakkı olduğunu iddia ederek, "En önemlisi Atlı Köşk ve Akbank. Kız kardeşim Sevilay Atlı Köşk'te hakkı olan payı mahkeme yoluyla aldı. Sahibinden.com sitesinde de satışa çıkardı. Şimdi ben de benzer bir süreçten geçiyorum. Atlı Köşk'e tedbir kararı alındı. Ben de payımı aldığımda satışa çıkaracağım. Akbank'ta alacağım miktar çok büyük. Zaten faizle beraber çok ciddi bir birikmiş alacağım var. Bankaya tedbir koydurmayacağım. Bankanın bu süreçten zarar görmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Mirastan iddia ettiği hakkı alırsa babası İhsan Sabancı adına vakıf kuracağını ifade eden Sevgi Sabancı, "Babam çok kilolu bir insandı. Kilosundan dolayı sağlığı çok etkilenmişti. Obeziteyle mücadeleyle ilgili vakıf kuracağım ve ciddi miktarda oraya bağışta bulunacağım. Geri kalan parayı da 2 evladıma bırakacağım" dedi.

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