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O AVM’ler CHP’nin eseri

Toplanma alanlarını rant uğruna peşkeş çekmiş... 5.8’lik İstanbul depreminin ardından ‘toplanma alanı’ lafını diline dolayan CHP’nin, kalesi olarak bilinen Bakırköy, Beşiktaş, Şişli ve Maltepe gibi ilçelerde, toplanma alanlarına AVM, lüks site gibi yapılar inşa edildi. Mecidiyeköy’deki tek afet toplanma bölgesi olan Ali Sami Yen Stadı’nın yerine 160 metrelik dev kuleler yükseliyor...

29 Eylül 2019 Pazar 09:24
O AVM’ler CHP’nin eseri

Geçtiğimiz günlerde Silivri açıklarında meydana gelen ve mega kentin her iki yakasında da hissedilen depremin yankıları sürüyor. Kıyıya 21,6 kilometre uzaklıkta, denizin 6,9 kilometre altında yaşanan kırılma, İstanbullulara 1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım kâbuslarını yeniden hatırlattı. Milyonların kendisini sokağa attığı deprem sonrası acil toplanma alanları tekrar gündeme geldi. Akit’in yaptığı araştırmada, CHP’li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği gözler önüne serildi.

Eski işlevleri yok edildi

Perşembe günü 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Büyük İstanbul Depremi’ne yönelik uyarılar daha ciddileşirken, gözler tedbir alanlarına çevrildi. 17 bin 480 vatandaşımızın can verdiği Marmara Depremi sonrası toplanma alanı olarak belirlenen ve önemli bir kısmının CHP’li belediyelerin sorumluluğunda olan araziler, imara açılarak ranta kurban edildi. Yönettiği ilçeleri beton yığını haline getiren CHP’li belediyelerin idaresindeki afet toplanma alanlarının eski işlevini kaybettiği ortaya çıktı. CHP’nin kalesi olarak bilinen Bakırköy, Beşiktaş, Şişli ve Maltepe gibi ilçelerde, deprem toplama alanları yerine AVM, lüks site gibi yapıların inşa edildiği belirlendi.

Ne şehircilik ne ilke bırakıldı

Şişli Mecidiyeköy’deki tek afet toplanma bölgesi olan Ali Sami Yen Stadı’nın arsası üzerinde, 160 metre yüksekliğinde iki konut kulesi yükseldi. 4 milyon dolar değerindeki rezidansların bulunduğu devasa kule, şehircilik ilkelerini adeta katletti. Kadıköy’ün gözbebeği konumundaki Otosan Fabrikası arazisinin yerine 325 bin metrekarelik alana sahip Akasya AVM isimli alışveriş merkezi yapıldı. CHP’nin yönettiği Bakırköy sınırları içerisinde bulunan deprem toplama alanlarına ise tanesi 6 milyon TL değerinde 950 konutlu Ataköy Konakları inşa edildi. Afet anlarında vatandaşın sığınacak alanlarının işgal edildiği Bakırköy’de bir başka araziye toplamda 133 bin metre kare kullanım alanın sahip Capacity Avm isminde alışveriş merkezi yapıldı.

Rant hırsıyla işgal edildi

44 bin metrekare toplanma yeri ayrılan Beşiktaş’ta ise Ortaköy Ermeni Vakfı’nın imara açılan arazisinin yerinde, 8 milyon TL değerinde rezindanslar yükseldi. Aynı ilçede tedbir alanı olarak belirlenen bir başka bölgeye 22 katlı deniz manzaralı plaza yapıldı. Zincirlikuyu’daki Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisine de Zorlu AVM dikildi. Olası bir büyük depremde insanların sığınıp hayatlarını sürdürmeye çalışacağı Maltepe’deki doğal afet toplanma alanlarının yerinde 210 adet rezidanstan oluşan Dap Royal Center inşa edildi. Vatandaşın güvenliğini sağlayacak toplanma yerlerini yandaşlarına peşkeş çeken CHP’nin İstanbul’a yönelik ihaneti ise tescillendi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 09:24
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  3. acil toplanma alanları
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  6. afet toplanma alanları
  7. Büyük İstanbul Depremi
  8. Marmara Depremi
  9. Bakırköy
  10. Beşiktaş
  11. Şişli
  12. Maltepe
  13. Şişli Mecidiyeköy
  14. afet toplanma bölgesi
  15. Ali Sami Yen Stadı
  16. Otosan Fabrikası
  17. Akasya AVM
  18. CHP’nin yönettiği Bakırköy
  19. Ataköy Konakları
  20. Capacity Avm
  21. Ortaköy Ermeni Vakfı
  22. Zincirlikuyu
  23. 17. Bölge Müdürlüğü
  24. Zorlu AVM
  25. Dap Royal Center
  26. doğal afet toplanma alanları
  27. deniz manzaralı plaza

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