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Yaşam O anlar böyle kaydedildi! Çalmak istediği kasanın altında kaldı
Yaşam

O anlar böyle kaydedildi! Çalmak istediği kasanın altında kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 13:27:00 -

Gaziantep'te bir kişi camiden çalmak istediği yardım kasasının altında kaldı.

Gaziantep'te bir şahıs, girdiği camide çalmak istediği yardım kasasının altında kalarak yaralandı. O anlar camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah Şahinbey ilçesi Hacı Veli Cami'de yaşandı. İddiaya göre, kimsenin olmadığı esnada camiye gelen bir şahıs, içerisinde yardım parası bulunan kasayı gözüne kestirdi. Bir süre etrafını gözleyen şüpheli şahıs, daha sonrasında ise gözüne kestirdiği kasayı kucakladı. Şüpheli şahıs, kucakladığı kasanın ağırlığını hesap edemeyince bir anda altında kalarak yaralandı. O anlar ise camideki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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