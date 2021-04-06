O akademisyen yeniakit.com.tr’ye konuştu: 104 amiralin bildirisi Türkiye’ye en büyük ihanettir

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, 104 emekli amiralin ‘darbe’ imalı skandal bildirisinin uluslararası alana etkisine ilişkin yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

“Millete ve devlete ayar vermeye çalışılması Türkiye’ye en büyük kötülüktür”

Türkiye’de demokrasi ve milli irade büyük bedeller ödediğini hatırlatan Dr. Barış Adıbelli, şöyle konuştu:

“Öyle ki bu yolda bir başbakanını dahi şehit vermiştir. Türk demokrasi tarihi adeta darbeler ve muhtıralar tarihidir. Bu kadar yaşanan trajediye rağmen halen birileri hoyratça demokrasiyi ve milletin iradesini örselemesi dikkat çekicidir. Bu ülkenin yaşamış olduğu en büyük ihanet ve uluslararası komplo olan 15 Temmuz hain darbe girişimi halen bu milletin hafızasında canlılığını korurken ve halen Türkiye’nin üzerine uluslararası komplolar sağanak sağanak yağarken ve etrafımız adeta bir ateş çemberi iken birilerinin gece yarısı çıkıp bu millete ve devlete kimi gerekçelerle parmak sallayıp, ayar vermeye çalışması Türkiye’ye yapılan en büyük kötülüktür.”

“Türkiye’nin dikkatini dağıtmaya hiç kimsenin hakkı yok”

“104 amiralin bildirisi Türkiye’nin deniz jeopolitiği alanında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Libya’da yakaladığı başarıya da büyük zarar verdi ve sahadaki kahraman askerilerimizin moralini de bozdu.” diyen Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünden beri başta Yunanistan olmak üzere düşmanlarımız bayram yapıyor"

Yanı başımızda ABD-NATO-Ukrayna -Rusya savaşı patlamak üzereyken Montrö anlaşmasını gündeme getirerek Türkiye’nin dikkatini dağıtmaya ve küresel güçlerin de dikkatini Montrö anlaşmasının üzerine çekmeye hiç kimsenin hakkı yok.”

“Durup dururken böyle bir eyleme girişimleri kabul edilemez”

Yayınlanan bildiriyi “ihanet” olarak yorumlayan Dr. Barış Adıbelli, “Haftalardan beri AB liderlerinin tarihi Türkiye ziyareti konuşuluyorken, bu ziyaretten birkaç gün önce böyle bir bildirinin yayınlanması Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine vurulmuş bir darbe olduğu kadar Türk dış politikasına karşı bir sabotajdır. Birileri Türkiye’nin kendi coğrafyasında hapsolmuş, yalnızlaştırılmış ve yoksullaştırılmış bir hale gelmesini istiyor. Türkiye’nin hassas günlerden geçtiği şu günlerde herkesten daha çok sorumluluk sahibi olması gereken kişilerin durup dururken böyle bir eyleme girişimleri kabul edilemez.” dedi.

“ABD’nin CATSAA yaptırımlarının bugünlerde başlıyor olması dikkat çekici”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm bu hengamede ABD’nin CATSAA kapsamında Türkiye’ye yönelik yaptırmalarının da bugünlerde başlıyor olması da ayrıca dikkat çekicidir. Bilindiği üzere Biden yönetiminin başından beri Türkiye’ye bakışı net değil. 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle sabıkalı olan Biden’ın ve yönetiminin bu son yaşanan bildiri olayını şu ana kadar kınamamış olması da dikkat çekicidir.”