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Medya O ahlaksızlara sert tepki! Deprem olur olmaz hemen bunu yaptılar
Medya

O ahlaksızlara sert tepki! Deprem olur olmaz hemen bunu yaptılar

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, milletimizin acısı bu kadar yeniyken sosyal medyada suçlayıcı siyasi yorumlarla depremi ele alanları daha ilk günden görmenin çok yaralayıcı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 13:55:00 -
O ahlaksızlara sert tepki! Deprem olur olmaz hemen bunu yaptılar

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, milletimizin acısı bu kadar yeniyken sosyal medyada suçlayıcı siyasi yorumlarla depremi ele alanları daha ilk günden görmenin çok yaralayıcı olduğunu belirtti. "Elbette deprem kuşağındaki ülkemizde ne gibi yeni tedbirler almak gerektiğini konuşacağız. Bir daha bu tür felaketlerin olmaması için ülkemizin şehirlerinde başlatılan köklü ve kapsamlı dönüşümlerin tamamlanması gerektiği ortada" diyen Duran, "Ancak ilk günlerden depremi ideolojik rekabetin konusu yapanların ağır ahlaki kriz içerisinde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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