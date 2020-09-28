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Aktüel NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
Aktüel

NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş

Yeniakit Publisher
2020-09-28 02:14:38 -
NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş

NEW YORK (AA) - New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediğini, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediğini yazdı.

Trump'ın uzun süredir tartışma konusu olan vergi kayıtlarını ele geçiren gazete, Trump'ın ödemesi gereken milyonlarca dolar borcu olduğu ve mülklerinin zarar ettiğini iddia etti.

Trump'ın şirketlerinin zararının karından daha fazla olduğu gerekçesiyle 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği iddia edilen haberde, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ise New York Times'ın haberini yalanlayarak ''Tamamen uydurma haber.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ne kadar vergi ödediği yönündeki soruları yanıtlamayan Trump, vergi beyanının şu an denetimde olduğunu ve denetimin tamamlanmasının ardından vergi kayıtlarını açıklayacağını ifade etti.

Trump, eski ABD başkanlarının aksine ve Demokratların çağrılarına rağmen vergi beyanlarını açıklamıyor.

ABD'de başkan adaylarının seçimlerden önce vergi iadesiyle ilgili belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamasına karşın 1976'dan beri tüm başkan adayları seçimlerden önce vergi beyannamelerini açıklamıştı.

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