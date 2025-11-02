Nvidia, Artık 5 trilyon dolarlık bir dev: Yapay zeka devi rekor kırdı! Balonu gün yüzüne çıktı... Kritik adım

Nvidia, geçen hafta 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Ancak bu, şirketin küresel ekonomi üzerindeki gölgesini gösteren tek unsur değil.

Bloomberg'in haberine göre yapay zeka devriminin merkezinde yer alan çip üreticisi, yalnızca dünyanın açık ara en büyük şirketi olmakla kalmıyor; aynı zamanda Wall Street tarihinin en etkili hissesi de olabilir. Nvidia, 2023’ün başından bu yana piyasadaki yükselişin ana itici gücü olarak hissedarlarına muazzam kazançlar sağladı ve CEO Jensen Huang’a milyarlar kazandırdı. Şirket artık S&P 500 Endeksi’ndeki 11 sektörden 6’sından ve çoğu ülkenin tüm borsa değerinden daha büyük bir konumda.

Manulife John Hancock Investments’ın eş baş yatırım stratejisti Matt Miskin, “Bu, tarihsel açıdan olağanüstü bir durum” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Nvidia; Nokia Oyj, Samsung Electronics ve Hyundai Motor Group ile yeni anlaşmalar açıkladı. Şirket, kârını kasım ortasına kadar açıklamayacak olsa da, mega teknoloji devlerinin son bilançoları Nvidia’nın büyüme potansiyelinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor.

Microsoft, Amazon ve Meta yapay zekaya büyük yatırımlar yapmayı sürdüreceklerini taahhüt etti. Bloomberg verilerine göre bu şirketlerin toplam sermaye harcamaları önümüzdeki 12 ayda yüzde 34 artarak yaklaşık 440 milyar dolara ulaşacak. Bu harcamalar, Nvidia’nın gelirlerinin gelecek mali yılda 285 milyar dolara ulaşacağı beklentisinin başlıca nedeni; 2020 mali yılında bu rakam yalnızca 11 milyar dolardı.

Yapay zekâ patlaması, başladığı günden beri 1990'ların sonundaki “dot-com balonu”na benzetiliyor.

Yapay zeka bir balon mu?

Tüm bunlar, Nvidia’nın merkezinde yer aldığı yapay zeka kaynaklı bir borsa balonu hakkında neden bu kadar çok konuşulduğunu açıklıyor. Huang, geçen hafta düzenlenen yıllık GTC konferansında aşırı coşku endişelerini küçümsedi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da çarşamba günü yaptığı basın toplantısında 1990’ların sonundaki dot-com dönemiyle karşılaştırmaları reddetti.

“Bu tür trendler bir zirve noktasına ulaşır ve tersine döner; bunun da er ya da geç olacağını bekliyoruz” diyen Miskin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdilik, yapay zeka yarışının merkezinde yer alan şirketler kâr açısından en iyi performansı sergiliyor ve liderliğin değişmesi için bu tablonun değişmesi gerekiyor. Yine de S&P 500’ün tüm yumurtalarını tek sepete koyuyormuş gibi göründüğünü hissediyoruz”

Nvidia S&P 500'ün yüzde 8,5'ini oluşturuyor

Dünyanın en büyük şirketi olarak Nvidia, doğal olarak piyasa değeri bazlı endekslerde en yüksek ağırlığa sahip. Hisse, S&P 500’ün yüzde 8,5’ini oluşturuyor; bu oran endeksteki en küçük 240 şirketin toplamından daha fazla.

Standard & Poor’s kıdemli endeks analisti Howard Silverblatt’a göre bu oran, muhtemelen bir bileşen için tarihteki rekor seviye; ancak bir yüzyıla uzanan günlük verilerin eksikliği netliği zorlaştırıyor. 2023 ortasında Apple’ın endeksteki ağırlığı yüzde 7,7’ye, Microsoft’unki ise yılın ilerleyen dönemlerinde yüzde 7,4’e ulaşmıştı. Şu anda en büyük yedi teknoloji hissesinin S&P 500’deki toplam ağırlığı yüzde 36’nın üzerinde; ikinci sıradaki Apple’ın payı yüzde 6,9.

Nvidia ile Apple arasında 1 trilyon dolar var

Nvidia yalnızca dünyanın en değerli şirketi olmakla kalmıyor; ikinci sıradaki Apple’ın yaklaşık 1 trilyon dolar önünde. Ayrıca, Bloomberg verilerine göre, Hollanda, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya borsalarının toplam değerinden daha büyük.

Kaliforniya merkezli şirket, şu anda yalnızca beş ülkenin borsasından daha küçük: ABD, Çin, Japonya, Hong Kong ve Hindistan.

Nvidia'nın piyasa değeri için 8 trilyon dolarlık beklenti

Wall Street analistlerinin neredeyse tamamı hisseye olumlu bakıyor; yaklaşık yüzde 91’i “al” tavsiyesi veriyor. HSBC analisti Frank Lee kısa süre önce hisse için hedef fiyatını 230 dolara yükselterek Wall Street üzerindeki en yüksek tahmini yaptı. Bu, yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir piyasa değerine denk geliyor.

Buna karşı çıkan yalnızca bir analist var: Seaport Global Securities’ten Jay Goldberg, nisan ayından bu yana “sat” tavsiyesini koruyor ve hisse için 100 dolarlık en düşük hedef fiyatını sürdürüyor. Bu dönemde Nvidia hissesi iki kattan fazla değer kazandı.

Şirketler büyüdükçe, satış artış hızları genellikle yavaşlar çünkü karşılaştırma yapılan temel rakam daha büyüktür. Yıllık 100 milyar dolar veya üzeri satış öngörüsüne sahip S&P 500 şirketlerinin ortalama gelir artışı yüzde 6. Nvidia burada da istisna; mevcut mali yılda gelirlerinin yüzde 60’a yakın artması bekleniyor.

Bu oran, önceki iki yıldaki yüzde 126 ve yüzde 114’lük artışlara göre yavaşlamış olsa da, yine de Nvidia’nın mega rakiplerinin çok ötesinde. Microsoft ve Apple’ın yıllık gelir artışlarının sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 6,2 olması bekleniyor.

Nvidia hisselerindeki olağanüstü yükselişle birlikte Huang’ın serveti de fırladı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Huang’ın net varlığı 176 milyar dolara ulaştı. Bu rakam yalnızca bu yıl 60 milyar dolardan fazla arttı ve Huang’ı dünyanın en zengin 10 kişisinden biri yaptı. Ekim ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan belgeler, Huang’ın şirketin yaklaşık yüzde 3,5 hissesine sahip olduğunu gösteriyor.

Yapay zekâ son birkaç senenin en çok konuşulan teknolojileri arasında yer aldı. Ancak her yeni teknoloji gibi gerçek yararı konusunda şüpheler mevcut.Yapay zekâ, geçtiğimiz senelerde hukuki belgeler, akademik yazılar, ödevler, bilgisayarlar kodları ve edebi eserler gibi verilerle eğitildiler ve bunları kendileri oluşturma becerisi edindiler. Video oluşturma konusunda da gittikçe daha iyi olan modeller, artık gerçekten ayırt etmesi ciddi şekilde zorlaşan videolar üretebiliyorlar.

Kullanma alanının genişliğinden dolayı özellikle büyük şirketler bu teknolojileri elde etme hatta kendilerine özel modeller geliştirme konusunda girişimlerde bulundu. Avrupa Birliği, ABD ve Çin’de yetkililer yapay zekâ ve ilgili kaynaklara ciddi yatırımlarda bulundu.

Yapay zekâ için işlemci, işlemcilerin çipleri ve çok büyük veri tabanları gerekli; aynı zamanda ciddi enerji maliyetleri ve kaynak tüketiminden de bahsetmezsek olmaz. Son yıllarda çip şirketleri, veri merkezlerine ve yapay zekâ üreticilerine ciddi yatırımlar yapıldı. Ancak 2025 yılı içerisinde yapay zekânın ekonomik geri dönütlerinin yapılan yatırımı karşılamadığına dair araştırmalar ve haberler ortaya çıktı.