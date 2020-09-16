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Dünya Nutella'dan şoke eden açıklama: Helal değiliz
Dünya

Nutella'dan şoke eden açıklama: Helal değiliz

Dünyaca ünlü çikolata firması Nutella, sosyal medya hesabından 'Helal misiniz?' sorusuna skandal bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:23:00 -
Nutella'dan şoke eden açıklama: Helal değiliz

İtalyan çikolata firmalarından biri olan Nutella, şoke eden bir açıklama yaptı.

Ürünlerinin helal olup olmadığına ilişkin Nutella’nın sosyal medya hesabından ‘Hayır, helal değil’ yanıtı verildi.

Dünyaca ünlü firmanın ‘Helal değiliz’ açıklaması gündeme otururken verilen yanıt büyük tepki çekti.

Tepkiler sonrası yeni bir açıklama yapan Nutella, yapılan paylaşımın hatalı olduğunu ve bu nedenle özür dilediklerini söyledi.

Firma açıklamasının devamında, Nutella’nın helal tüketime uygun olduğunu duyurdu.

Firmanın helal sertifikasına sahip olduğunu bildiren Nutella, ‘Daha önceki twitimiz hatalıydı ve bundan dolayı özür dileriz’ açıklamasını yaptı.

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