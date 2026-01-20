  • İSTANBUL
Gündem Nusaybin'de DEM ve YPG provokasyonu: Terör örgütüne destek için sınır kapısına saldırdılar
Gündem

Nusaybin'de DEM ve YPG provokasyonu: Terör örgütüne destek için sınır kapısına saldırdılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Nusaybin'de DEM ve YPG provokasyonu: Terör örgütüne destek için sınır kapısına saldırdılar

Haftalık TBMM grup toplantısını terör örgütü SDG’ye destek için Suriye sınırında yapan Dem Parti’nin provokasyonu ve YPG/SDG'nin çağrısıyla yüzlerce kişi, Kamışlı sınır kapısını geçerek Suriye'ye akın etti. Polis sınır çitlerini aşanlara müdahale etti.

Haftalık TBMM grup toplantısını SDG’ye destek için Suriye sınırında yapan Dem Parti’nin ‘terörsüz Türkiye sürecini de tehlikeye atacak bir provokasyona imza attı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın topladığı kalabalık sırasında sınır hattına gitmek isteyenlere polis müdahale etti.

Terör örgütü SDG/YPG'nin Suriye'de yaşadığı büyük hezimetten sonra örgüt, 'genel seferberlik' adı altında örgüt sempatizanlarını silahlanmaya çağırdı. Bunun üzerine Kamışlı sınır kapısının Türkiye tarafında yüzlerce kişi, sınır çitlerini aşarak Suriye'ye doğru ilerlemeye başladı. 

Terör destekçileri sınır kapısındaki çelik çitleri ve kapıları aşarak koşa koşa Suriye'ye girmeye başladı. Polis, Suriye sınırına doğru gidenlere müdahale etmeye başladı.

