0553 313 94 23

Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması

- Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin:"Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize 'Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok"- "Diagne'nin yerine gelecek arkadaşın ondan daha fazla atamayacağı, daha aktif olamayacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur"

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray'a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ile ilgili lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulundan kendilerine bir şeyin söylenmediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimine katılan Bilgin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferi gündemde olan golcü futbolcuları Diagne ile ilgili soru üzerine Bilgin, "Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize 'Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok." diye konuştu.

Nursal Bilgin, Diagne'nin ayrılma durumunu kayıp olarak değerlendirmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa'da oynayan her futbolcu ayrıcalıklı. Ayrıcalıklı görevleri vardır. Diagne'nin görevi de gol atmaktır. İlk yarıda attığı 20 golle dünyanın en iyi golcüleri arasına girmiştir. Onun yerine gelecek arkadaşın ondan daha fazla atamayacağı, daha aktif olamayacağı şeklinde bir görüşümüz yoktur. Onun yerine gelecek futbolcu belki daha fazla atacaktır."

Çeyrek finalde son Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor ile eşleştiklerini hatırlatan Bilgin, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Buna gidecek şekilde yola devam ediyoruz. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Güçlü ve sportmen olan kazansın." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
  1. Diagne
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Kasımpaşa
  5. mbaye diagne
  6. Nursal Bilgin
  7. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    1. Şenol Güneş açıkladı: İkisi de gidiyor
    2. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    3. İdlib'deki rejim saldırıları
    4. Rusya ile İran arasında bir çatışma..
    5. "Turist sayısı ve gelirde bu yıl yüzde..
    6. "Pet şişe getirenlere kontör..
    7. FETÖ'den aranan çift 3 yıl sonra hücre..
    8. Flaş gelişme! FETÖ'nün Azerbaycan..
    9. ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı..
    10. Hepsiburada, Gaming İstanbul'un..
    11. Yeni Meclis-TBMM Başkanı kim olacak?
    12. Bakan Dönmez elektrik dağıtım..
    13. Handan İnci Elçi kimdir? Mimar Sinan..
    14. Mülki İdare Amirleri Buluşması
    15. Darbeci başkan ABD'den sonra AB'ye..
    16. Obertan, Erzurumspor'un tesislerine..
    17. Nursal Bilgin'den Diagne açıklaması
    18. Eski milletvekili Yıldırım toprağa..
    19. FETÖ üyeliğinden aranan çift 3 yıl..
    20. Metin Akpınar hakkındaki adli kontrol..
    Fatih Portakal emekli oldu
    Fatih Portakal emekli oldu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya çıktı!
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz