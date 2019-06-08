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Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı | Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil sağlık durumu

Edebiyatımızın "Kudüs şairi" olarak tanınan önemli ismi Nuri Pakdil, düşerek kalça kemiğini kırdı. 85 yaşındaki üstad, pazartesi günü ameliyat olacak. Peki Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil nereli ve kaç yaşında?

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı | Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil sağlık durumu

Edebiyatımızın "Kudüs şairi" olarak tanınan önemli ismi Nuri Pakdil, düşerek kalça kemiğini kırdı. 85 yaşındaki üstad, pazartesi günü ameliyat olacak. Peki Nuri Pakdil kimdir? Nuri Pakdil nereli ve kaç yaşında?

Nuri Pakdil kimdir?

Nuri Pakdil, 1934 senesinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şiir ve deneme türündeki ilk çalışmalarını Maraş’ta Demokrasiye Hizmet gazetesinde yayımladı.

1954-1955 senesinde henüz lisedeyken Hamle isimli dergisini yayınlamaya başladı.

1964 senesinde İstanbul’da, bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 senesinin Şubat ayında Edebiyat Dergisi’ni, 1972 senesinde de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.

Edebiyat Dergisi, yayın hayatına 1988 senesinde ara verdi.

Edebiyat Dergisi Yayınları 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan toplam 45 kitap yayımlandı.

Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. Aynı yıl yaptığı açıklamada “Muhafazakar değilim, devrimciyim!” ifadelerini kullanarak, sağcı veya solcu olmadığını, “İslamcı” olduğunu söyledi.

Pakdil, marksizme ve komünizme yakınlık hissetmediğini fakat ilgiyle izlediğini de açıklamıştır.

ESERLERİ

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:56
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