Nuri Pakdil hastaneye kaldırıldı!

"Tûr Dağını yaşa ki bilesin nerde Kudüs... Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum" gibi unutulmaz dizeleriyle Türk edebiyatında "Kudüs Şairi' olarak tanınan Nuri Pakdil, geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

85 yaşındaki ünlü yazar, dün kaldığı otelde yere düşerek kaza geçirdi. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı olarak sol kalçasının kırdığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Pakdil'in pazartesi günü ameliyata alınmasına karar verildi.

Kuzeni olan Mehmet Abama, Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Nuri Bey, dün bayram münasebetiyle geldiği otelde küçük bir kaza geçirdi ama şu anda sağlık durumu gayet iyi. Pazartesi günü mevcut rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirecek" dedi.