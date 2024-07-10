Nurettin Topçu’yu dualarla anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

İlim adamı Topçu, Anadolu’da Türk milletinin yeniden dirilişinin ilham kaynaklarını arayacak münevver zümre meydana getirmeye çalışmış, eğitimde, sanatta ve bilimde ‘Türk Rönesansı’nı gerçekleştirmek için çaba sarf etmiştir. Entelektüel bir öğretmen olan ve kültür hayatımıza büyük katkılarda bulunan Topçu, felsefeden sanata, dinden, ekonomiye ve eğitime kadar pek çok sahada kendine has tahlilleri, bakış açıları ve önerileri olan, hem Batı düşüncesini bilen, gözlemleyen, hem de geleneksel yapı ve değerleri tanıyan düşünürlerimizden birisiydi. Fransa’daki eğitimi tamamlayıp ülkeye döndükten sonra ‘Hareket’ dergisini çıkaran Topçu, Avrupa’ya tahsile giden Türkler arasında ahlâk üzerinde çalışan ilk öğrenci ve Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası veren ilk Türk’tür. Kaleme aldığı eserleriyle ülkemizin geleceğinin genç neferlerini felsefesi etkiledi. 1975’te vefat eden Topçu’nun mezarı Topkapı Kozlu Kabristanı’nda bulunuyor.