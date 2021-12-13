Nureddin Nebati "Bu, Türkiye modeli" deyip açıkladı: Göreceksiniz, ekonomi çok hızlı düzelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok denge değişti. Yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenen ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Dünyada yaşanan üretim sorunlarını fırsata çevirmek için harekete geçen Türkiye, ihracat rakamlarını yükseltmek için düşük faiz yüksek kur yoluna girdi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar iç piyasaya zam olarak yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin rayına girmesi için 6 aylık süreyi işaret etti.

Çin modeli mi Güney Kore modeli mi

Türkiye'nin ekonomide uyguladığı politikanın Çin modeli olduğu gündemdeydi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Ekonomide yeni model 'Güney Kore' modeli. Çin modeli bizim için asla olamaz çünkü ölçeği farklı. Bir demokratik yönetim yok. Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke. Dolayısıyla benzeteceksek Güney Kore, ihracat odaklı kalkınma modellerine benzetebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu tartışmalara ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de bir açıklama geldi.

"Bu, Türkiye modeli"

Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati, ekonomi modeli tartışmalarına ilişkin, "Hayır. Hayır. Asla! Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen işadamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye." ifadelerini kullandı.

"Kurlarda spekülatif işlemler var"

Döviz kurlarının yükselmesine ilişkin de konuşan Bakan Nureddin Nebati, "Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemeler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor." dedi.

Göreceksiniz ekonomi çok hızlı düzelecek"

Ekonominin ne zaman düzeleceğine yönelik gündemdeki tartışmalara da cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin." şeklinde konuştu.

"2800 TL ile bir adam geçinebilir mi?"

Bakan Nebati, son olarak asgari ücret konusuna değinerek şunları söyledi: "Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum."