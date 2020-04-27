Nur Yerlitaş neden vefat etti? sorusu son dakika gündemde yer aldı. Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin ardından Nur Yerlitaş neden vefat etti? Nur Yelitaş'ın ölüm sebebi ne? soruları merak ediliyor. Peki, Nur Yerlitaş neden vefat etti? İşte detaylar...