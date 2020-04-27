Nur Yerlitaş neden vefat etti?
Nur Yerlitaş neden vefat etti? sorusu son dakika gündemde yer aldı. Geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olan Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybettiği duyuruldu. Haberin ardından Nur Yerlitaş neden vefat etti? Nur Yelitaş'ın ölüm sebebi ne? soruları merak ediliyor. Peki, Nur Yerlitaş neden vefat etti? İşte detaylar...
Nur Yerlitaş neden vefat etti?
Nur Yerlitaş hayatını kaybetti. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuş ve zor günler geçirmişti.
Sağlığı için bir süre medyadan uzak duran Yerlitaş'ın son zamanlarda kötüleştiği biliniyordu. Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği öğrenildi.
Nur Yerlitaş kimdir?
Asıl adı Nuray olan Nur Yerlitaş11 Ağustos 1955 yılında İstanbul'un Vefa semtinde doğdu. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Kıyafet tasarımcısı olarak tanınan bir isimdir.