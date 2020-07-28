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Yaşam

Nur isminin anlamı nedir? Nur Kur'an'da geçer mi?

Nur isminin anlamı nedir? Nur Kur'an'da geçer mi? Ebeveynlerin çocuklarına en çok koyduğu isimlerin başında "Nur" geliyor. Gerek tek, gerekse ikinci bir isim olarak kullanılan bu isim için en çok yapılan araştırmaların başında ise "Nur ismi Kur'an'da geçiyor mu?","Kaç anlamı vardır?" vardır. Nur isminin kurandaki anlamı nedir? Peki ama Nur ismine ilişkin merak edilen detaylar..

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:44:00 -
Nur isminin anlamı nedir? Nur Kur'an'da geçer mi?

Nur isminin birçok anlamı vardır. Nur ismi Kur'an'da geçiyor ve Arapça kökenlidir. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir.

Nur'un anlamları

  • Mekke’deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık.
  • Tanrısal bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık.
  • Işık, aydınlık, parıltı.
  • HALK AĞZINDA gökkuşağı.
  • Pırıl pırıl, parlak, aydınlık.
  • Tertemiz ve güzel.

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