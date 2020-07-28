Nur isminin anlamı nedir? Nur Kur'an'da geçer mi? Ebeveynlerin çocuklarına en çok koyduğu isimlerin başında "Nur" geliyor. Gerek tek, gerekse ikinci bir isim olarak kullanılan bu isim için en çok yapılan araştırmaların başında ise "Nur ismi Kur'an'da geçiyor mu?","Kaç anlamı vardır?" vardır. Nur isminin kurandaki anlamı nedir? Peki ama Nur ismine ilişkin merak edilen detaylar..