NUN Vakfı Başkanı Esra Albayrak'tan ailelere anlamlı çağrı: Dijital mecralardan çocuklarımızı korumalıyız!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulu Programı'na katıldı. Çocukların eğitimi ve dijital dünya karşısındaki konumlarına dair önemli mesajlar veren Albayrak, "TÜGVA'nın çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum." dedi.

İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından hayata geçirilen "Yaz Okulu Projesi"nin 2026 yılı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bu yıl "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla gerçekleşecek okulun TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, gençlerin dijital bağımlılıklarına dair artış kaydedildiğini, ailelerin bu hususta kritik role sahip olduğunu belirtti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yayınladığı, 20 binden fazla öğrenciyle yapılan bir çalışmadan örnek veren Albayrak, çalışmanın gençlerin yüzde 35'inin dijital bağımlılık konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Albayrak, bir başka araştırmanın da gençlerin yüzde 33'ünün yapay zekayla yazışmanın insanla konuşmaktan daha kolay olduğunu düşündüğünü gösterdiğini, bunun ciddi anlamda sorgulanması gereken bir durum olduğunu söyledi.

Gençlerin yönlerini belirlerken yapay zekayı kullandığına işaret eden Albayrak, "Güvenli liman gibi görülen dijital mecralara biraz daha yakından baktığınızda aslında çok zehirli, çok sınırlı sayıda şirketin elinde algoritmalarının oluşturulduğu bir yapı. En büyük yapay zeka araçlarından bir tanesi çok ciddi anlamda manipülasyon yapıyor." dedi.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Mevcut makineler her ne kadar günlük hayatımızı kolaylaştırıyor gibi görünse de kendi içinde barındırdığı çok zehirli, karanlık, yaşadığımız toplumda beğenmediğimiz pek çok şeyi aslında yineleyen ve belki biraz daha sisli bir hale getiren bir algoritmaya sahip. Dolayısıyla bizlerin yetişkinler olarak çocuklarımıza karşı en temel sorumluluğu iyimser bir tavır içinde olmamak. Dijital mecra karşısında çocuklarımızı korumak zorundayız. Bunun özgürlüklerle, ifade özgürlüğüyle hiçbir alakası yok. Çocuğunuza bile isteye zehir vermezsiniz, bozuk bir yemek yedirmezsiniz."

Yetişkinlere büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Albayrak, "Maraş'ta, Urfa'da yaşadığımız hadiselerin Türk toplum kodlarıyla, Türk medeniyet kodlarıyla uzaktan yakından anlaşılabilecek bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

"BU ÇALIŞMAYI 'TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMAK' OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Albayrak, "Birbirine benzeyen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var. Bu alanı tehlikelere karşı koruma sorumluluğumuz var. Ailelere çok iş düşüyor. Onlar da haklı olarak 'Biz nasıl koruyacağız ki?' diye soruyorlar. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var." değerlendirmesinde bulundu.

"AİLELERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Esra Albayrak, "Çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var, ailelere çok iş düşüyor. Dijital mecraların bağımlılık yapmak gibi bir meselesi var... Yeşilay da yıllarca ben 'Tütün Bağımlılığı' için çok çabaladım. Bağımlılık meselesinde çalışan herkes şunu bilir, ortak bir mekanizma var o mekanizmayı işlettiğinizde tutuyor." ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL MECRALARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

Esra Albayrak, "Bu sektör dijitalde daha büyük, oyun şirketlerini düşündüğünüzde, yapay zeka şirketlerini düşündüğünüzde milyarca dolarlık bir av meselesi. Biz avcıyı tanıyoruz, av olanın da çocuklarımızın olmasını istemiyoruz. Devlete düşen işler var, yakın zamanda dijital mecralarla ilgili oluşturulan düzenlemeyi çok önemli buluyorum. Dünyada da en iddialı yasa çalışmalarından birisi oldu. Bundan sonra sivil topluma çok iş düşüyor. TÜGVA'nın çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor, ailelerin çocuklarını özellikle de çok uzun bir yaz tatilinde neyle meşgul edeceklerini bilmediklerini görüyorum, zorlandıklarını görüyorum." dedi.