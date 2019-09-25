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Numan Kurtulmuş'tan yeni parti değerlendirmesi: Umarım Erdoğan karşıtı cephede yer alacak kadar küçülmezler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilerle kahvaltıda buluşarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yenakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'un, 'Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı öngörülen yeni parti için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, "Bu süreç içinde AK Parti'den ayrılmaların hiçbir politik karşılığı yok." dedi ve ekledi: "Kurulacağı öngörülen söz konusu parti AK Parti için bir risk değil."

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:13

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Ben bu süreç içinde AK Parti'den ayrılmaların hiçbir politik karşılığının olmadığını düşünüyorum." diyen Kurtulmuş, "Bir siyasi partiyi kurmak geliştirmek ve toplumdan oy almak zor süreçlerdir. Mutasarrar bu partiler eğer kurulursa teşkilatlanmaları gibi çalışmalar uzun bir vakit alacak." ifadelerini kullandı.

'Umarım Erdoğan karşıtı cephede yer alacak kadar küçülmezler'

Parti kuracağı öngörülen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan için, "Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı cepheye destek verecek kadar küçülmezler." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'de son seçimle birlikte ortaya çıkan Erdoğan karşıtı bir cephe var. Yüzde 52 ile yüzde 48'lik bir denklem kuruldu. Zaten bu partiler sıfırdan iktidara gelmek için kurulmuyor. İnşallah Erdoğan karşıtı cepheye destek verecek bir noktaya gelmezler. Onlara verecekleri küçük desteklerle yüzde 52'yi ellinin altına indirip Erdoğan karşıtı cepheyi ellinin üzerine çıkartmayı planlayacak bir duruma düşmemelerini temenni ederim. Bugünkü siyasi konjonktüre bakıldığında kurulması öngörülen her iki partiyi de AK Parti'ye bir risk olarak görmüyorum."

'Biz söz konusu partilere değil AK Parti'nin ne yapacağına bakmalıyız'

"Bu arkadaşlarımızın ya da başka siyasi partilerin ne yapacağından ziyade AK Parti'nin ne yapacağına bakmamız gerekiyor. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. AK Parti bu reformcu, demokrat ve kuşatıcı politikaları ile milli ve yerli özelliklerini kuvvetlendirerek yoluna devam edecek. Biz ana unsurumuz olan Cumhur İttifakı'nı korumak şartıyla Türkiye'nin temel meselelerinde diğer partilerle ortak hareket etme ortamını sağlamaya gayret edeceğiz."

"Recep Tayyip Erdoğan bir Türkiye lideri. Bir dünya markası. Artık sayın Erdoğan'ın karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devri kapandı. Bu partinin her bir siyasi aktörünün sayın Erdoğan'ın liderliğine katkıda bulunabilmesi için, davamızı samimiyetle benimsemiş olması, yeterli bilgiye, beceriye, donanıma ve performansa sahip olması gerekir. Bu sebeple teşkilatlarımızı belirleyeceğimiz kongre hayati önem taşıyor."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan
  4. AK Parti
  5. Numan Kurtulmuş

YORUM YAZ

  • ümitümit12 dk önce
    Amaçları başka ne olabiliki heleki gülün olduğu yerde. Şu gülü Cumhur başkanı yaptı ya çok zoruma gidiyor !
  • AbdulcabbarAbdulcabbar16 dk önce
    Kıyamet vaktinin en büyük alameti, Munafiklarin kahir ekseriyete ulaşmasıdır ..
  • Oktay arkali Oktay arkali 21 dk önce
    Numana onlar erdogan karsisinda yer alirlar mart secimlerinde gormedinmi hepsi chp ye calisti oy verdi 

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