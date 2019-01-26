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Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler! "AK Parti kimseden emir almaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin ilk özelliğinin yerli ve milli olması ve kimseden emir, talimat almayıp, emperyalistlere diz çökmemesi olduğunu söyledi. "Kurtulmuş konuyla ilgili olarak, "Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde, milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rükûya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz." dedi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 20:03
Numan Kurtulmuş'tan flaş sözler! "AK Parti kimseden emir almaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi. Kurtulmuş, Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu belirterek, "Bazı şehirler vardır koşa koşa gideriz, üzüle üzüle ayrılırız. Şanlıurfa koşa koşa geldiğimiz ve ayrılırken buruk ayrıldığımız ama her geldiğimizde dostlarımızla el ele, gönül gönüle inancımızı, imanımızı, umudumuzu, kararlılığımızı tazelediğimiz gerçekten şanlı bir şehir" dedi.

'O adayın taraftarları, bu adayın taraftarları yok'

Aday adaylarının seçilen adaylara destek vermesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Adaylar ortaya çıktıktan sonra hepinizden beklediğimiz şudur; Her bir aday adayı arkadaşım, 'Ben seçilemedim ama seçilen arkadaşım en az benim kadar layıktır' diyerek kolları sıvayacaklar. O adayın taraftarları, bu adayın taraftarları yok. Artık Türkiye'nin taraftarları, bu milletin taraftarları olarak seçim yapacağız" diye konuştu.

Üç vasıf sıraladı

Vatandaşların belediye başkanlarını üç konuda denetlemesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Üç konuda hepiniz, tabiri caizse belediye başkanlarımızı takip eden yol arkadaşı olun. Sizleri onların denetçileri olarak görmek istiyoruz. Bu üç vasıf olmazsa olmaz. Birincisi adalettir, adalet mülkün temelidir. Adaleti sağlamak dünyanın en zor işidir. Allah her bir belediye başkanımıza Hazreti Ömer'in adaletini nasip etsin. Diğer vasıflar ise emanet ve sadakattir."

'AK Parti kimseden emir almaz'

AK Parti'nin ilk özelliğini yerli ve milli olması diye açıklayan ve partilerinin kimseden emir, talimat almayıp, emperyalistlere diz çökmediğini anlatan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın egemenlerinin oynadığı oyunu sizin sayenizde, milletin sayesinde ters düz eder. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi. Hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. Bu dünyada Allah'tan başka hiçbir gücün önünde secdeye varmaz, rükûya gitmeyiz. İkinci özelliğimiz, biz reformcu bir siyasi hareketiz. Bu memlekette çok reformlar yapıldı. Ama geçtiğimiz 16 yılın en önemli reformlarından birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiştir. Çünkü Türkiye'deki her Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yazık olaylı olmuştur. Türkiye'de bazı darbeler Cumhurbaşkanlığı seçimi bahane edilerek yapılmıştır. 2014'te millet içinden çıkan birisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti. Sonra bir adım daha attık. 24 Haziran seçiminde de hem Cumhurbaşkanını hem hükümeti çıkarttık. Bu milletten Allah razı olsun."

'Hiçbir darbeyi unutmadık'

Hiçbir darbeyi unutmadıklarını dile getiren ve AK Parti'nin kalkınma özelliği taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti kalkınmayı, Türkiye'nin her yerine kalkınmayı yaymış bir partidir. Cizre'de, Şırnak'ta, Hakkari'de havaalanı, yollar, üniversiteler, sağlık hizmetleri her şey var. İstanbul ve Ankara'da ne varsa Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da da var. Çünkü biz kalkınmayı milletimizin tamamına yaymayı temel hedef olarak görüyoruz. Biz kuşatıcı bir siyasi hareketiz. Biz, memleketin sadece bir kısmında değil, herkesin ama herkesin siyasi hareketiyiz. Bu toprakları böldürmeyiz, bu coğrafyayı parçalatmayız. Milletin arasına fitne sokulmasına izin vermeyiz. Biz bu oyunlara izin veremeyiz. AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. Dünyada zulme uğramış insanların toplumların partisidir." dedi.

Konuşmaların ardından Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa AK Parti belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek vatandaşlara tanıttı. Salondan ayrılan Kurtulmuş daha sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl'e geçti.

Balıklıgöl'ü gezdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Balıklara yem atarak dilek tutan Kurtulmuş, buradaki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, şifalı olduğuna inanılan sudan içti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 20:03
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Hakkari
  4. Diyarbakır
  5. Ankara
  6. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  7. AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısı
  8. Açıklama
  9. flaş sözler
  10. AK Parti adayları
  11. yerel seçimler

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