Nükleer enerji gençlere emanet! Enerjide insan kaynağı atılımı tam gaz

ERTUĞRUL ŞAHAN /ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in enerji alanında kalifiye iş gücü yaratmak için daha önce başlattığı projede yeni kayıt dönemi başlıyor. Türkiye’nin nükleer enerji alanında yetişmiş insan kaynağını geliştirmek amacıyla, dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Tsinghua Üniversitesi'nde yüksek lisans yapacak öğrenciler seçilecek.

Program 4 yıldır devam ediyor

Çin’in, Tsinghua Üniversitesi'nde "Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı"na, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türkiye'den öğrenci seçimleri başladı. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" kapsamında, Tsinghua Üniversitesi'nde başlatılan yüksek lisans programı, 4 yıldır devam ediyor.

Ücretsiz uçak bileti, konaklama ve cep harçlığı

TUNEM Programı kapsamında, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan genç yeteneklere, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs veriliyor ve pek çok imkân sağlanıyor. Söz konusu programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 2 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 Yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkânlar da sunuluyor.

Son başvuru tarihi 3 Ocak 2021

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde gerçekleşen ve en geç Haziran 2021'de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak 2021'e kadar pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce niyet mektubunu, [email protected] mail adresine göndermeleri gerekiyor. Değerlendirme süreçleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen programın müracaat sonuçları başvuranlara mail yoluyla ilan edilecek.