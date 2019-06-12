Nüfus Müdürlükleri YKS sınavı için hafta sonu açık olacak mı? 15-16 Haziran'da açık olan nüfus müdürlükleri listesi

Üniversiteye girişin ilk ayağı olan 2019 YSK sınavı 15 Haziran Cumartesi ve 16 Haziran Pazar günü yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YSK’ye girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası, veya fotoğrafı bulunmayanlar için uyarılarda bulundu. Nüfus Müdürlükleri YKS sınavı için hafta sonu açık olacak mı? İşte son dakika ÖSYM YSK sınav duyurusu. Hafta sonu açık olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak. Açıklamada, Nüfus Müdürlüklerine başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenleneceği hatırlatıldı.

Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişecekler. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek.

Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerektiği uyarısı da yapıldı.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecek.

15 ve 16 Haziran’da açık olan il ve ilçe nüfus müdürlükleri isim listesi için tıklayınız