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Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman? NVİ başvuru şartları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) Türkiye geneli il ve ilçelerde personel alımı yapacak mı? Sorusunun cevabı merak edilmekte. NVİ merkez ve taşra teşkilatlarında 2019 yılına ilişkin personel alımları ne zaman? Nüfus müdürlüğü alımları ilanı yayınlandı mı? NVİ başvuru şartları neler? Nüfus müdürlüğü hangi şehirlerde alım yapacak? Nüfus müdürlüğü personel alımı 2019 başvuru, nüfus müdürlüğü memur alımı başvuru, nüfus memur alımı 2019, nüfus müdürlüğü memur alımı 2019 ne zaman?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:16
Nüfus müdürlüğü alımları ne zaman? NVİ başvuru şartları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) Türkiye geneli il ve ilçelerde personel alımı yapacak mı? Sorusunun cevabı merak edilmekte. NVİ merkez ve taşra teşkilatlarında 2019 yılına ilişkin personel alımları ne zaman? Nüfus müdürlüğü alımları ilanı yayınlandı mı? NVİ başvuru şartları neler? Nüfus müdürlüğü hangi şehirlerde alım yapacak?

KPSS sınavına giren binlerce vatandaş kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusunda bulunmak istemekte. Başta Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) olmak üzere PTT, bakanlıklar Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı CTE, EGM, bekçi alımları, KYK, üniversiteler… Vatandaşın pek çok işlemlerini nüfus müdürlüklerinde yapılması nedeniyle NVİ’nde personel alımı söz konusu. Zaten ilgili kişiler de nüfus müdürlüklerindeki iş yoğunluğun farkında. E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, yeni ek personel alımı yapılmasını istedi. E-nüfus sendikası Genel Başkanı Ali Kart nüfus müdürlüklerinde alımların söz konusu olması gerektiğini söyleyerek, "Mülakatı yapılan bin 117 sözleşmeli personel alım işleminin bir an önce tamamlanarak göreve başlatılması, buna ek olarak yeni 3 bin 500 personel alımı yapılmasını istiyoruz""Artık nüfus çalışanlarının yükü taşıyamayacağı boyutlara gelmektedir"dedi. Ancak NVİ alımlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Nüfus Müdürlüğü alım başvuru şartları neler?

Eğitim şartlarında en az ön lisans mezunu olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunda belirtilen 48/a bendindeki genel şartları taşımak, kamu haklarından mahrum olmamak, yaş şartında 35 yaşını doldurmamış olmak, kpss puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almış olmak, kpss sıralamasından 5 katı kadar aday sıralamasında olarak sözlü sınavlardan başarılı olmak aranan başvuru şartları arasında yer almakta. 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:16
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