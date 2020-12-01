Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım Programı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Birbirine yabancı, birbirini duymayan dijital sistemler değil, birbirini görebilen, anlayabilen, aralarında veri alışverişi sağlayabilen ve bu sayede vatandaşın iş ve işlemlerinin daha da hızlandığı, bütüncül bir sisteme adım adım gidiyoruz." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Dijital Arşiv Projesi Tanıtım" programına katıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği biyometrik veri doğrulama sisteminin, vizyon projelerinden biri olduğunu belirten Soylu, söz konusu sistemin Türkiye'de ilk, dünyada 10'uncu parmak izi algoritması ve yazılımı olacağını söyledi.

Yerli ve milli olarak geliştirilecek algoritma ve yazılımlarla Türkiye'nin, dünyada bu teknolojiyi kullanan 7 ülkeden biri olacağına işaret eden Soylu, projenin birinci fazının mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını, ikinci fazın da 2021 yılında tamamlanacağına değindi.

Bakan Soylu, sistemin yerli ve milli olmasının bir taraftan güvenilirlik sağlarken diğer taraftan da sistem başka ülkelere ihraç edildiğinde maddi katkı sağlayacağını kaydetti.

- 767 bin sayfa restore edildi

110 bin civarında nüfus kütüğü ve yaklaşık 380 milyon dayanak belgesinin restoratörlerin gayretiyle yüklenici firmaların ortaya koyduğu emekle restore edilip taranarak dijital arşiv oluşturulduğunu belirten Soylu, il ve ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerindeki yeni üretilen belgelerin dijital ortama aktarılmasına başlandığını dile getirdi.

Sistemde 767 bin sayfanın restore edildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İstenilen nüfus arşiv belgeleri daha hızlı ve sağlam şekilde temin edilmiş olacak. Ayrıca belgelerin arşivden çıkarılması, taşınması, posta masrafı gibi maliyetlerden de tasarruf etmiş olacağız. Yani günlük hayatımızdaki pek çok iş ve işleme yansıması olan önemli bir projeyi, inşallah bugün hizmete almış oluyoruz. Bu projenin en önemli özelliklerinden birisi entegrasyon kabiliyetidir. Dijital arşiv projesiyle yine Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü MERNİS, Adres Kayıt Sistemi, Mekansal Adres Kayıt Sistemi, Veri Ambarı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Yeni Nesil Kimlik Kartı, İş Sürekliliği Merkezi, e-Vatandaşlık sistemine entegrasyonu yapılmıştır. Yani oluşturduğumuz bütün sistemlere entegrasyonu yapıldı. Bu noktada şunu da ifade etmek isterim. İçişleri Bakanlığı’nda 15 Temmuz sonrasındaki ana hedeflerimizden birisi, birimler arası tam entegrasyonu sağlamaktı."

Entegrasyonun, olayların aydınlatılması ve işlerin süratlendirilmesi noktasında çok faydasını gördüklerine değinen Soylu, "Nüfus hizmetlerinde de yeni dönem hedefimiz, tarif etmeye çalıştığım dijital dönüşüm sonrası tam entegrasyonu en yüksek noktada sağlayabilmektir." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birbirine yabancı, birbirini duymayan dijital sistemler değil, birbirini görebilen, anlayabilen, aralarında veri alışverişi sağlayabilen ve bu sayede vatandaşın iş ve işlemlerinin daha da hızlandığı, bütüncül bir sisteme adım adım gidiyoruz. Şükürler olsun. Onun için ortaya koyduğumuz tüm projelerin entegrasyon kabiliyetini planlıyoruz. Dijital arşiv projesi de bu anlamda tamamen entegrasyona uygun şekilde planlanmış ve hizmete alınmıştır.

Yaşadığımız bu değişimi sadece dijital ortamda değil görsel olarak da yansıtabilmek ve vatandaşlarımızın bizden hizmet alırken onlara daha kaliteli mekanlar sunabilmek için konsept nüfus müdürlükleri projesini de devreye almış durumdayız."

- Özel sektör ile rekabet

21'inci asrın devlet kabiliyetlerinin sürekli sorgulandığı bir asır olduğunu ifade eden Soylu, özel sektörün çok hızlı kapasite ve değişim yaptığını anlatarak, "Sürekli değişim ve dönüşüm vatandaşı devletten aynı hizmeti beklemeye sevk etmektedir. Eğer devlet bu konuda hizmet kabiliyetini ve verimliliğini artırmaz ise ifade etmem gerekir ki devlet itibar kaybeder." diye konuştu.

Devletin vatandaşa hizmette standardını sürekli yüksek tutması gerektiğine işaret eden Soylu, bu konuda özel sektör ile rekabette devletin mağdur olmaması gerektiğini vurguladı.

Soylu, "Halihazırda, 16 il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü ile 112 ilçe nüfus müdürlüğünde bu dönüşümü hayata geçirdik. 12 il müdürlüğü ve 66 ilçe nüfus müdürlüğünde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu yılın sonunda 207 nüfus müdürlüğümüzde yeni konsept projemizi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

- İki büyük merkez kuruldu

Biri Ankara diğeri İstanbul'da iki büyük merkez kurduklarını anlatan Soylu, İstanbul'un geçen hafta çalışmalarına başladığını, Ankara'nın ise 1 yıldır iyi bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Soylu, İstanbul'un Avrupa yakasında kurulan merkezin 94 bankoda günlük 4 bin randevuyu tesis edebildiğinin altını çizdi.

Ehliyet, pasaport ve kimlik kartı verilmesinde 110 bin rakamını gördükleri bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti:

"Eskiden herhangi bir konuda dünya sıralaması açıklanırken bizler, ülkemizi hep en sonlarda arardık. Artık o günler geride kaldı. Şimdi hiçbir meselede geri kalmıyoruz, geri kalmayı kabullenmiyoruz. Dijital dünyada da aynı durumdayız. Ancak şunu da unutmamak lazım, değişim bize fırsatlar sunuyor ama değişimi ıskalarsak, o zaman da çok hızlı şekilde geri kalırız."

Bakan Soylu, nüfus vatandaşlık personelinin bu teknolojilere hızlıca adapte olması, etkin şekilde kullanması ve bunların sağladığı kolaylıkları vatandaşların günlük hayatına dahil etmesini de istedi.

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)