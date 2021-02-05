Nüfus artış hızı 2.5 kat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları”nı açıkladı. Buna göre; 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.



Erkekler çoğunlukta



Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 2019’da binde 13,9 iken 2020’de binde 5,5’e geriledi. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019’daki yüzde 92,8’lik orandan 2020’de yüzde 93’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2’den yüzde 7’ye düştü.



İstanbul azaldı



İstanbul’un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi. Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.



Yaşlı nüfus arttı



Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye’de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7’ye yükseldi.



Yabancı nüfus oranı düştü



Öte yandan; Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.