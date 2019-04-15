Novovoronej NGS-2’nin yenilikçi 2 numaralı ünitesinde enerji başlangıcı başladı

Rusya Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşası devam eden Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’nin referans santrali Novovoronej NGS-2’nin, 2 numaralı yenilikçi güç ünitesinin enerji başlangıcı aşaması başladı.

Novovoronej NGS-2 sahasında, Rusya Federasyonu Çevre, Teknolojik ve Nükleer Denetleme Federal Servisi’nden (Rostekhnadzor), 11 Nisan 2019 tarihinde izin aldıktan sonra 3+ nesil VVER-1200 reaktörü ile 2 numaralı yenilikçi güç ünitesinin enerji başlangıcı aşaması başladı.

Novovoronej NGS Direktörü Vladimir Povarov’a göre, Rostekhnadzor’dan izin almak, fiziksel başlatma aşamasında öngörülen tüm işlerin tamamlanması anlamına geliyor. Povarov, “Reaktör çekirdeğinin nötron fiziksel özelliklerinin gerçek değerleri tasarım özelliklerine karşılık gelir ve bir sonraki aşamaya enerji başlangıcına geçmek mümkündür” dedi.

Enerji başlangıç aşaması, reaktör gücündeki kademeli artış için birkaç adımda yüzde 1’den yüzde 35-40’a kadar bir dizi önlem öngörmekte. Bu güç seviyesi, ağdaki turbo jeneratörü açma ve bu yılın mayıs ayında yapılması planlanan elektriği üretmeyi sağlıyor. Bundan sonra nominal gücü yüzde 40’dan yüzde 100’eyükseltmek için uzun ve kademeli bir süreç izleyecek. Toplam 7 üniteden oluşacak Novovoronej NGS-2’nin 2’inci güç ünitesinin işletmeye alınması, 2019 yıl sonunakadar sürecek. Novovoronej NGS, 2020 yılında bölge bütçesini emlak vergisi olarak 1 milyar ruble ile dolduracak.

NovovoronejNGS hakkında

NovovoroneJ NGS, Rosenergoatom Concern JSC’nin bir dalı. Santral, Don Nehri’nin kıyısında Voronej bölgesinin 42 kilometre güneyinde yer alıyor. Bu, VVER tipi reaktörler (geleneksel suya sahip su soğutmalı basınçlı tip güç reaktörleri) Rusya’daki ilk nükleer santrallerdir. Bu, VVER tipi reaktörlerle Rusya’daki ilk nükleer santrali (su soğutmalı basınçlı tip güç reaktörleri). Santralin üç reaktörü, seri üretilen güç reaktörlerinin önde gelen prototipleridir. İlk güç ünitesi 1964’te, ikincisi 1969’da, üçüncüsü 1971’de, dördüncüsü 1972’de, beşincisi 1980’de devreye alındı. 1, 2 numaralı güç üniteleri sırasıyla 1984 ve 1990’da kapatıldı. Hizmetten çıkarma faaliyetleri için 2016 yılında 3 numaralı güç birimi kapatıldı. Modernizasyon ve hizmet ömrünün uzatılmasından sonra 4 No’lu güç ünitesi 27 Aralık 2018 tarihinde devreye alındı. Novovoronej NGS-2’nin 1 numaralı elektriksantrali 27 Şubat 2017 tarihinde devreye alındı. Novovoronej NGS-2’nin 2 numaralıgüç ünitesi faaliyete geçti.

3+ nesil enerji güç ünitesi hakkında

Yenilikçi 3+ nesil enerji güç ünitesi, teknik ve ekonomik performansı iyileştirerekişletme sırasında mutlak güvenlik sağlar. En gelişmiş başarıları ve gelişmelerikullanılmakta. VVER-1200 reaktörlü güç ünitesinin temel özelliği, NGS’leri dış ve içetkilere karşı mümkün olduğunca dayanıklı kılan aktif ve pasif güvenlik sistemlerinineşsiz bir kombinasyonudur. Pasif sistemlerin karakteristik bir özelliği, güç kaynağıeksikliği durumunda ve operatör katılımı olmadan çalışabilmeleridir. VVER-1200 reaktörlü güç ünitesinde şunlar kullanılır; ’Eriyik kapanı’ bir nükleer reaktörün çekirdek eriyiğini lokalize etmeye yarayan bir cihaz; ısının reaktör çekirdeğindenatmosfere uzun süreli atılmasını sağlamak için tüm güç kaynağı kaynaklarınınyokluğunda tasarlanmış pasif ısı giderme sistemi buhar jeneratörleri (SPOT) vasıtasıyla yapılır. Bu teknoloji Finlandiya, Macaristan, Bangladeş, Belarus gibiülkeler tarafından seçilmiştir. Rosatom’un uluslararası sipariş listesinde 12 ülkedetoplam 36 VVER ünitesi bulunmaktadır.