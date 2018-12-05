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Novak'ın hedefi iki kulvarda da şampiyonluk

- Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak:- "Kulübümüzün her kulvarda başarılı olması, her çıktığı müsabakada galibiyet alması ve zirveye oynaması gerekir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz"

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
Novak'ın hedefi iki kulvarda da şampiyonluk


TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Çek oyuncusu Filip Novak, beklentisinin Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşamak olduğunu belirtti.

Ligin en golcü savunma oyuncularından olan bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, ülkesinde profesyonel futbol yaşantısına başladığı Zlin takımında birçok maçta santrfor olarak oynayıp çok sayıda gol attığını aktardı.

"Gol atmak isteyen, en kötü ihtimalle o aksiyon alanı içinde yer almayı arzulayan bir oyuncuydum." ifadesini kullanan Çek futbolcu, şöyle devam etti:

"Bu değişim Jablonec takımında başladı. Takımda yaşanan sakatlıkların ardından sol bek pozisyonu için oyuncu arayışı başladı. Bu bölge için iki adaydan biri bendim. Teknik heyet son olarak bende karar kıldı. Mutsuz olsam da kötü oynamadım. Sonrasında sevmeye başladım."

Novak, 2014-15 sezonunda Jablonec forması giyerken 29 maçta 11 gole imza atarak lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan defans oyuncusu olarak rekor kırdığına işaret ederek, "Ülkemdeki bu rekor hala bana ait. Çok iyi bir sezondu. O sezon ligde 11, kupada ise iki gol atmıştım. Bunu başarabildiğim için kendimle gurur duydum ancak o sezon geride kaldı. Kendimi geliştirmeye ve takımıma katkı sağlamaya gayret ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da yeni bir rekor beklentisine ilişkin ise bordo-mavili futbolcu, "Açıkçası çok düşündüğüm bir konu değil bu. Tabii ki gol atmak çok güzel ama ben kendimi tam anlamıyla takım oyuncusu olarak nitelendiriyorum. Dolayısıyla takım kazanıyorsa mutlu oluyorum. Rekor kırmak gibi bir beklentim yok. Tek düşüncem maksimum düzeyde takımıma katkı sağlamak." yorumunu yaptı.

Novak, iyi bir takım olduklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adım adım gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kulübümüzün her kulvarda başarılı olması, her çıktığı müsabakada galibiyet alması ve zirveye oynaması gerekir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bu yolda taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var."

Hem teknik direktör Ünal Karaman hem de teknik heyetle çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Novak, "Yeni bir yola çıktık. Onlar takıma yenilikler kattılar, biz de ihtiyaçlarımızı paylaştık. Sonuç olarak iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

Filip Novak, çok özel taraftarlara sahip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bize inanılmaz destek veriyorlar. Çok uzak deplasmanlara gittiğimizde bile kendilerine ayrılan alanı doldurup bizi çılgınca destekliyorlar. Bu her futbolcu için çok güzel bir duygudur. İşler ters gidince de doğal olarak bunun etkisini görüyoruz. Bunlar futbolun içinde olan durumlar. Daha önce oynadığım takımların taraftarları da iyiydi ancak Trabzonspor taraftarı çok özel. 'Bize Her Yer Trabzon' kavramının altını tamamen doldurabiliyorlar. Gerçekten her yerdeler. Özellikle İstanbul takımlarıyla oynadığımız maçlarda stadyumumuzda inanılmaz bir atmosfer oluşturuyorlar. Maçlardan sonra kulaklarımızda çınlama oluşuyor."

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
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