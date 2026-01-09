Nötr kelimesi TDK anlamı nedir, nötr olmak ne demek?

Fransızca kökenli olan ve 20. yüzyılın başlarında Türkçeye giren nötr kelimesi, günlük dilde ve akademik çevrelerde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre nötr kelimesi TDK anlamı nedir sorusunun cevabı iki temel alana ayrılır: Birincisi, fen bilimlerinde kullanılan terim anlamı; ikincisi ise sosyal ve siyasi hayattaki tarafsızlık anlamıdır. Nötr olmak ne demek sorusu genellikle kişinin bir çatışmada veya anlaşmazlıkta herhangi bir tarafı desteklememesi, yansız kalması durumunu tanımlar.

Sosyal bağlamda nötr kalan bir kişi, anlaşmazlık yaşayan iki grup arasında eşit mesafeyi korur ve bu gruplardan hiçbirine destek vermez. Bu durum, özellikle siyasi tartışmalar, uluslararası ilişkiler veya hukuki süreçler sırasında büyük önem taşır. Örneğin, uluslararası bir krizde bir devletin "nötr kalması", savaşan taraflardan hiçbirine askeri veya siyasi destek sağlamaması anlamına gelir.

Kimya ve Fizikte Nötr Durumu

Nötr kelimesinin ikinci ve daha teknik kullanımı ise fen bilimlerindedir. Kimya ve fizikte nötr durumu, bir nesnenin veya çözeltinin elektriksel yük dengesini ifade eder. Elektriksel olarak nötr olan bir atom veya molekül, pozitif yüklü proton sayısı ile negatif yüklü elektron sayısının eşit olduğu anlamına gelir. Bu durumda net elektrik yükü sıfırdır. Aynı zamanda kimyada, pH değeri 7 olan çözeltiler de nötr kabul edilir; bu çözeltiler ne asidik ne de baziktir.

Nötr kelimesinin kullanımına dair somut bir örnek vermek gerekirse: "Tartışma sırasında kimsenin tarafını tutmayarak nötr bir pozisyon sergilemesi, ortamın gerginliğini azalttı" cümlesinde sosyal tarafsızlık vurgulanırken; "Deneyde kullanılan sıvının pH seviyesi tam 7 olduğu için çözelti nötr durumdadır" cümlesinde ise bilimsel yüksüzlük kastedilir. Okuyucunun nötr olmak ne demek sorusunu tam olarak cevaplayabilmek için bu iki kullanım alanı arasındaki ayrımı bilmek önemlidir.