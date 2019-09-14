Norwich Manchester City maçı kaç kaç bitti? İşte, Premier Lig puan durumu İngiltere Premier Lig'de cumartesi gününün kapanış maçında Norwich City ile Manchester City karşı karşıya geldi. İşte, "Norwich Manchester City maçı kaç kaç bitti?" sorusunun yanıtı.

İngiltere Premier Lig'de cumartesi gününün kapanış maçında Norwich City ile Manchester City karşı karşıya geldi. İşte, "Norwich Manchester City maçı kaç kaç bitti?" sorusunun yanıtı. 18 maçlık seri sona erdi Premier Lig'in 5. haftasında Norwich City evinde konuk ettiği Manchester City'i 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Norwich, Manchester City'nin 18 maçlık yenilmezlik serisini noktalamış oldu. Norwich Manchester City maçı kaç kaç bitti? Norwich City'i galibiyete taşıyan goller McLean, Cantwell ve Pukki'den geldi. Manchester City'nin gollerini ise Agüero ve Rodri Hernández kaydetti. Premier Lig’de günün sonuçları! Liverpool-Newcastle: 3-1

Brighton-Burnley: 1-1

Manchester United-Leicester: 1-0

Sheff Utd-Southampton: 0-1

Tottenham-C.Palace: 4-0

Wolverhampton-Chelsea: 2-5

Norwich-Manchester City: 3-2 Premier Lig puan durumu

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