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Norveç’teki cami saldırısında inanılmaz detay!

Cumartesi günü Norveç’in başkenti Oslo’nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının nedeni, 65 yaşındaki Muhammed Refik saldırgana yaptığı müdahale olduğu belirtildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
Norveç’teki cami saldırısında inanılmaz detay!

Cumartesi günü Norveç'in başkenti Oslo'nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii'ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, olay sırasında camide bulunan ve müdahalesiyle saldırganın elindeki silahı almayı başaran 65 yaşındaki Muhammed Refik olduğu belirtildi.

Gözaltında bulunan 21 yaşındaki Philip Manshaus adlı saldırganın camiye girdiği esnada içeride Kuran okuduğu belirtilen Refik, saldırgan ateş açmaya başladığı anda yerinden fırlayarak müdahalede bulunduğu ifade edildi.

Parmağını sol gözüne soktu

BBC'nin sorularını yanıtlayan Muhammed Refik, saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi.

Saldırgana sol tarafından sarılarak yere düşürdüğünü anlatan Refik, daha sonra aralarında bir boğuşma yaşandığını ve o esnada saldırganın parmağını sol gözüne soktuğunu anlattı.

Olayın görgü tanıklarından Irfan Mushtaq da BBC'ye konuşurken "Adam kapıdan içeri girdiğinde kahramanımız çık hızlı davrandı. Oturmuş Kuran okuyordu. Ayağa kalkıp teröristin üzerine doğru ilerlemeye başladı. O sırada terörist ateş açmaya devam ediyordu. Muhammed, müdahale edip silahın yere düşmesini sağladı" dedi.

Terör soruşturması

Üzerinde kurşungeçirmez yelek olduğu belirtilen saldırganın, caminin cam yan kapısını kırarak içeriye girdiği ve ateş açmaya başladığı belirtilmişti.

Norveç basını, saldırganın sosyal medya paylaşımlarının ABD'nin El Paso kentinde ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırılardan etkilenip ilham aldığının anlaşıldığını yazıyor.

Norveç emniyeti ise saldırıyla ilgili başlattığı 'terör soruşturmasına' devam ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:32
  1. Norveç
  2. Oslo
  3. Al-Noor Camii
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