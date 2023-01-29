Norveç’te rekor keşif: Bakır, çinko, altın ve gümüş bulundu! Milyonlarca yıllık: Dünya rezervlerinin iki katı

Norveç Petrol Müdürlüğü’nden (NPD) yapılan açıklamada, Norveçli bir araştırma ekibinin ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında büyük metal ve mineral rezervleri keşfettiğini söyledi. Büyük keşfin, dünyanın en büyük petrol ve gaz ihracatçılarından biri olan Norveç’e altından nadir toprak metallerine kadar önemli miktarlarda mineral çıkarma şansı sunduğu bildiriliyor.

2 BİN 317 TONLUK ALTIN REZERVİ

Ön tahminlere göre, Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, her yıl dünya çapında çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.

Milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının ise yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve alaşımlarda kullanılan nadir bir toprak metali olan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini de içerdiği değerlendiriliyor.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN OLMAZSA OLMAZI’

NPD’nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle, "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde bulunuyor" dedi. karar'ın aktardığı haberde: Dahle, "Neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemli" diye ekledi.

AKTİVİSTLER ‘ÇIKARTMAYIN’ DİYOR

Norveçli yetkililer şu anda, parlamentonun onayını gerektiren ve çevresel kaygılara yol açan bir süreç olan açık deniz alanlarını derin deniz madenciliğine açıp açmamayı düşünüyor. Çevre aktivistleri, Oslo yönetimini deniz dibinde yaşayan organizmaları ve madenciliğin onlar üzerindeki etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılana kadar deniz tabanındaki maden arama çalışmalarını ertelemeye çağırdı.