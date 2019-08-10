Norveç'te 'Hristiyani' terör: Camideki Müslümanlara silahlı saldırı!
Norveç'in Barum kentinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Norveç basını, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Yeni Zelanda'da saldırıya uğrayan cami ile aynı adı taşıması dikkat çekti.10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:20
Norveç basını, kasklı bir kişinin Barum şehrinde bulunan El-Nur İslam Merkezi Camisine girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını açıkladı.
Hastaneye kaldırıldı
Norveç basını ayrıca saldırganın gözaltına alındığını ve saldırıda yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını yazdı. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42'de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.
Yeni Zelanda saldırısında 49 kişi şehit olmuştu
Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 kişi şehit olmuştu.
Norveç ile Yeni Zelanda'daki saldırı düzenlenen iki caminin adının El-Nur olması kafalarda soru işareti bıraktı.
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