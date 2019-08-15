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Norveçliler camiye kalkan oluyor!

Cumartesi günü yaşanan El-Nur İslam Merkezi Camiine yönelik saldırı teşebbüsünün ardından Norveçliler, camilerin önünde nöbet tutmaya başlayıp, “Müslümanları koruyacağız” diyorlar.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
Norveçliler camiye kalkan oluyor!

Batıdaki İslam ve Müslüman düşmanlığı yükselmesine rağmen hâlâ insanlığını yitirmemiş Hristiyanlar da var... Norveç’te Müslümanları hedef alan terörist, Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camii’nde katliam yapmak istedi. Cemaatin üzerine ateş açmak isterken 65 yaşındaki Muhammed Refik’in durdurduğu terörist, gözaltına alınarak tutuklandı.

Müslümanların hedef alınması, Norveç’in gündemine oturdu. Saldırı girişiminin ardından tehditlerin yükselmesi üzerine Norveçliler harekete geçti ve camilerin önüne nöbete başladı.

Camilerin önünde canlı kalkan olan Norveçliler, Müslümanları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

Norveç-İsveç gerilimi

Öte yandan saldırı girişimi Norveç ile İsveç arasında da gerilime neden oldu.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, El-Nur İslam Merkezi Camiine düzenlenen saldırıya ilişkin İsveç’i hedef gösterdi. Aşırı sağ örgüt “İskandinav Direniş Hareketi”nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, “İskandinavya’da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç’in buna karşı önlem alması gerekir’’ ifadelerini kullandı.

İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman da, Solberg’inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, “dönüp aynaya bakmasını” istedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:39
  1. İslam ve Müslüman düşmanlığı
  2. Hristiyanlar
  3. Norveç
  4. El-Nur İslam Merkezi Camii
  5. Muhammed Refik
  6. Norveç Başbakanı Erna Solberg
  7. İskandinav Direniş Hareketi
  8. İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman
  9. Gelişim Partisi

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