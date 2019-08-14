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Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya başladı!

Norveç'teki El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı teşebbüsünün ardından Norveçliler camilerin önünde nöbet tutuyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya başladı!

Norveç'te Müslümanları hedef alan terörist, Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'nde katliam yapmak istedi.

Cemaatin üzerine ateş açmak isterken 65 yaşındaki Muhammed Refik'in durdurduğu terörist, gözaltına alınarak tutuklandı.

Müslümanların hedef alınması Norveç'in gündemine oturdu.

CAMİ ÖNLERİNDE NÖBET

Saldırı girişiminin ardından tehditlerin yükselmesi üzerine Norveçliler harekete geçti ve camilerin önüne nöbete başladı.

Camilerin önünde canlı kalkan olan Norveçliler, Müslümanları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

NORVEÇ-İSVEÇ GERİLİMİ

Öt yandan saldırı girişimi Norveç ile İsveç arasında da gerilime neden oldu.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, El-Nur İslam Merkezi Camisine düzenlenen saldırıya ilişkin İsveç'i hedef gösterdi.

"IRKÇI GRUPLARIN MERKEZİ İSVEÇ"

Aşırı sağ örgüt "İskandinav Direniş Hareketi"nin merkezinin İsveç olduğunu belirten Solberg, "İskandinavya'da ırkçı grupların merkezi İsveç, Norveç'in buna karşı önlem alması gerekir.'' ifadelerini kullandı.

"AŞIRI SAĞCILARLA İKİ KEZ HÜKÜMET KURDUN"

İsveç Enerji Bakanı Anders Ygeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Solberg'inin göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iki kez hükümet kurduğunu hatırlatarak, "dönüp aynaya bakmasını" istedi.

Ayrıca konu hakkında ülkenin en büyük gazetesi Aftonbaldet'e açıklamalarda bulunan Ygeman, "Ülkeler arası aşırılıkla mücadelede iş birliği önemli fakat siz aşırı sağcı Gelişim Partisi ile iş birliği yapıp, aşırı sağcı siyasetçi Sylvi Listahaug'nu bakan yaparsanız, dönüp aynaya bakmanız lazım." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51
  1. norveç
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  3. cami saldırısı
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