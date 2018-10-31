Norveçli fenomen hayran kaldı!

70'ten fazla ülkeyi gezen Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, İstanbul Metrosu izlenimlerini bir video ile paylaştı.

Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr rotasını İstanbul'a çevirdi. İstanbul seyahati süresince toplu ulaşımı deneyimleyen fenomen İstanbul Metrosu konulu bir video yayınladı. Videoda İstanbul Metrosu, Paris Metrosu ile karşılaştırıldı. Harald metro deneyimine Vezneciler İstasyonu'ndan başlıyor.

Haliç metrosu için 'son derece havalı' diyor

Yolculuğunu Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nda sonlandıran Harald, bu istasyon için 'son derece havalı' ifadesini kullanıyor. Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nda manzaraya hayran kalan Harald, bu istasyonda biraz geziniyor. İstasyondan çıkmak için ilerleyen Harald, İstanbul Metrosu sistemine hayran kaldığını ve Paris Metrosu'ndan çok daha güzel olduğunu söylüyor.

Övgü dolu sözler

İstanbul Metrosu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Harald, yaşadığı ülkede paranın nelere harcandığının sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. 11 Ekim'de yüklenen video 20 bin izlenme aldı. Birçok kullanıcı İstanbul Metrosu'nun Paris Metrosu'ndan çok daha temiz, güzel ve modern olduğu yorumlarında bulundu.

















