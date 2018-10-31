0553 313 94 23
impression

Norveçli fenomen hayran kaldı!

Norveçli Youtube fenomeni Harald Baldr'ın İstanbul deneyimini paylaştığı video büyük beğeni topladı. İstanbul metrosuna hayran kalan Badr'ın paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
Norveçli fenomen hayran kaldı!

70'ten fazla ülkeyi gezen Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr, İstanbul Metrosu izlenimlerini bir video ile paylaştı.

Paris'te yaşayan Norveçli YouTube fenomeni Harald Baldr rotasını İstanbul'a çevirdi. İstanbul seyahati süresince toplu ulaşımı deneyimleyen fenomen İstanbul Metrosu konulu bir video yayınladı. Videoda İstanbul Metrosu, Paris Metrosu ile karşılaştırıldı. Harald metro deneyimine Vezneciler İstasyonu'ndan başlıyor.

Haliç metrosu için 'son derece havalı' diyor

Yolculuğunu Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nda sonlandıran Harald, bu istasyon için 'son derece havalı' ifadesini kullanıyor. Haliç Metro Köprüsü İstasyonu'nda manzaraya hayran kalan Harald, bu istasyonda biraz geziniyor. İstasyondan çıkmak için ilerleyen Harald, İstanbul Metrosu sistemine hayran kaldığını ve Paris Metrosu'ndan çok daha güzel olduğunu söylüyor.

Övgü dolu sözler

İstanbul Metrosu'ndan övgü dolu sözlerle bahseden Harald, yaşadığı ülkede paranın nelere harcandığının sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. 11 Ekim'de yüklenen video 20 bin izlenme aldı. Birçok kullanıcı İstanbul Metrosu'nun Paris Metrosu'ndan çok daha temiz, güzel ve modern olduğu yorumlarında bulundu.









Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:48
  1. İstanbul
  2. Harald Baldr

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendinize mutlaka bir meşgale bulmalısınız
    1. Kendinize mutlaka bir meşgale..
    2. PSG'nin yıldızı Neymar, 6 yıl ceza..
    3. Mantar toplarken ayı saldıran köylü..
    4. KKTC'de korkunç ölüm: Temizliğe..
    5. Hudut karakoluna ateş açan 10 terörist..
    6. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak..
    7. Bıçak çeken oğlunu 2 kurşunla öldürdü
    8. Rus bombardıman uçağı ihlal etti!..
    9. Yunanistan'a kaçarken enselenen FETÖ..
    10. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı..
    11. Balıkçılar şaşırdı! 1. Dünya..
    12. Adıyaman’da şüpheli aracı kovalayan..
    13. Bizim memleketin sofrası bir başkadır
    14. Norveçli fenomen hayran kaldı!
    15. Galatasaray'a derbi öncesi..
    16. İnşaat işçilerinin kaldığı prefabrik..
    17. Otomobil, emlak, beyaz eşya ve..
    18. Phillip Cocu gitti Koeman kaldı! İşte..
    19. Suudi başsavcı cinayet için geldi,..
    20. Beşerler'den Fikret Orman'a tepki
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları