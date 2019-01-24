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Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü doktorları hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü doktorları hangi hastalıklara bakar? Hangi durumlarda nörolojiden randevu alınır? Nöroloji bölümünün baktığı hastalıkları sizler için listeledik…

24 Ocak 2019 Perşembe 22:18
Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü doktorları hangi hastalıklara bakar?

Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü doktorları hangi hastalıklara bakar? Hangi durumlarda nörolojiden randevu alınır? Nöroloji bölümünün baktığı hastalıkları sizler için listeledik…

Nöroloji nedir?

Beyin, omurilik ve sinir sistemi ile kas hastalıklarını inceleyen tıp bilimine nöroloji adı verilir. Nöroloji bölümü, beyni ve sinir sisteminin neden olduğu hastalıkları inceler.

Sinir sisteminin anatomi, fizyoloji ve hastalıkları ile ilgilenen tıp dalı. Nörologlar, beyin, omurilik ve çevre sinirlerin rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgilenirler.

Sinir sistemi vücudun idaresinde rol alan, yapısı ve işleyişiyle çok karışık olan bir sistemdir. Bu sistemin incelenmesi, fonksiyonlarının aydınlatılması daha çok son yüzyılda olmuştur. Elektroensefalografi metodunun, bilgisayarlı beyin tomografisinin ve manyetik rezonans cihazının tıp alanında kullanılmaya başlanması bu ilmin erken teşhis ve yerinde tedavi imkanlarını arttırmıştır. Beyni, omuriliği ve etraf sinirlerini ilgilendiren hastalıklar, (tümör, iltihap, kazalar vb.), umumiyetle aynı şeylerdir. Ancak bu yapıların görevine göre vücuttaki aksaklığın şekli ve genişliği değişir. Etraftaki sinirlerin rahatsızlıklarında görülen, o sinirin gittiği bölgede kuvvet ve his azalmasıdır. Yine sinirsel etkiyle bu bölgelerde terleme ve kanlanma da bozulur. Bunun sebebi bitkisel sinir sistemi liflerinin de etraf sinirleri içinde taşınmış olmalarıdır.

Omurilik, organlardan beyne hissi, beyinden etrafa motor (hareketle ilgili) uyarılar ulaştıran bir ana yoldur. Buranın rahatsızlığında kuvvet kaybı, his kaybı ve bitkisel fonksiyonların yapılamaması ortaya çıkar. Ayrıca omuriliği zedelenen kişi, idrar ve dışkı kontrolünü de kaybeder.

Beynin hastalıkları genel veya lokal olabilir. Bir tümör veya travma (zedeleme, yaralama) lokal etkiyle çeşitli belirtiler ortaya çıkarırken, beyin iltihabı (ensefalit) veya zehirlenme bütün vücudu etkileyen belirtilere sebep olacaktır.

Yakın zamana kadar sinir sistemiyle ilgili bir rahatsızlıkta nörologun yapacağı pek bir şey yoktu. Halen de ilerlemiş bir beyin tümörünün tedavi açısından pek de yüzgüldürücü olduğu söylenememektedir. Belirtilerin iyi değerlendirilmesi ve teşhis metodlarının yerinde kullanılması erken teşhisi sağlar. Nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) alanındaki ilerlemeler, tedavisi imkansız olarak ele alınan birçok nörolojik hastalığı tedavi edilebilenler arasına sokmuştur. Nörolojinin ilgilendiği hastalıklara misal olarak; multipl skleroz, sinir felçleri, konuşma bozuklukları, parkinson hastalığı gibi hastalıklar sayılabilir.

Nöroloji hangi hastalıklara bakar?

Baş ağrıları (migren ve gerilim ağrısı, küme ağrıları, kronik baş ağrıları)

Sara ya da Epilepsiler (küçük nöbetler veya büyük nöbetler, cerrahi gerektiren epilepsi nöbetleri)

Felç, inmeler ya da beyin-damar hastalıkları (damar tıkanıklıkları, kanamalar, baloncuk ve damar anomalilerinden kaynaklı)

Unutkanlıklar (Alzheimer ve diğer bunamalar, vitamin ve hormon eksikliklerine bağlı bunamalar, beyin suyu basıncı artışı bunamaları)

Kas hastalıkları (myastenia gravis, miyopatiler)

Multiple Skleroz (MS) ve beynin diğer yangısal hastalıkları

Beyin enfeksiyonları (ansefalitler)

Baş dönmeleri (vertigolar)

Yüz felçleri (Fasiyal paralizi)

Omurilik hastalıkları

Çevresel sinir tutulumu hastalıkları (nöropatiler, şekere bağlı veya diğer hastalıklar kaynaklanan nöropatiler)

Sinir sıkışmaları (karpal, tarsal, kübital ve diğer sinir sıkışmaları) ve kaynaklı uyuşmalar

Ani şiddetli vuran ağrılar (trigeminal ve glossofaringeal, oksipital nevraljiler)

Hareket bozuklukları (Parkinson, distoni, tremor ya da titremeler)

İstemsiz hareketler (seyirmeler, kramplar)

Uyku ile ilgili bozukluklar (sıçrama, yürüme, Huzursuz bacaklar sendromu, uyku felçleri)

Sinir hücrelerinin erken yozlaşmasının hastalıkları (ALS, motor nöron hastalıkları)

Boyun, bel ağrıları ve fıtıkları
 

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:18
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