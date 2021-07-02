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Sağlık Normalleşmenin 2'nci gününde koronavirüs tablosunda son durum
Sağlık

Normalleşmenin 2'nci gününde koronavirüs tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığı 2 Temmuz koronavirüs tablosunu açıkladı. Güncel tabloya göre 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 20:31:00 - 2021-07-02 20:48:12
Normalleşmenin 2'nci gününde koronavirüs tablosunda son durum

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

2 temmuz koronavirüs tablosu

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 782 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 461 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 697 oldu, 5 bin 352 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831

Test sayısı 61 milyon 236 bin 294'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 435 bin 831, vefat sayısı da 49 bin 829 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

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