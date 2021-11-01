Nohutlu milföy börek olur mu? Milföyden nohutlu börek tarifi

Milföy börek gerekli malzemeler | Nohut hem lezzetli hem de besleyici gıdalardan biri. Bu leziz bakliyatla yalnızca sulu yemekler değil börekler de hazırlayabilirsiniz. Peki, nohutlu börek nasıl olur? Nohutlu börek gerekli malzemeler neler?