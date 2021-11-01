Nohutlu milföy börek olur mu? Milföyden nohutlu börek tarifi
Milföy börek gerekli malzemeler | Nohut hem lezzetli hem de besleyici gıdalardan biri. Bu leziz bakliyatla yalnızca sulu yemekler değil börekler de hazırlayabilirsiniz. Peki, nohutlu börek nasıl olur? Nohutlu börek gerekli malzemeler neler?
Pratik börekler hazırlamak için milföy hamurları son derece kolaylık sağlıyor. Biraz milföy hamuru biraz da iç harç ile dillere destan börekler hazırlayabilirsiniz.
Milföyden nohutlu börek tarifi
Malzemeler:
- 1 paket milföy hamuru
- 250 gram haşlanmış nohut
- 7-8 dal maydanoz
- Karabiber
- Pul biber
- Tuz
- Yarım çay bardağı un
- 1 adet yumurta sarısı
Nohutlu milföy börek olur mu?
Öncelikle nohutları haşlamanız gerekiyor. Önceden haşladığınız nohut varsa biraz ısıtıp ardından çatalla ezin.
Nohutların üzerine baharatları ve maydanozu ekleyip karıştırın.
Ardından milföy hamurlarını derin dondurucudan çıkartın ve yumuşamasını bekleyin.
Yumuşayan milföy karelerini hafif un kullanarak açın.
Harçtan parçaların arasına yerleştirip arzu ettiğiniz şekli verin. Bu tarif için ay çöreği şeklini kullanabilirsiniz.
Börekleri tepsiye dizin.
Yumurta sarılarını sürdükten sonra tepsiyi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına sürün.
Afiyet olsun.