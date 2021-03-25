  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi
Kadın - Aile

Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi

Nohutlu börek gerekli malzemeler | Leziz ve pratik bir börek hazırlamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan biraz nohut biraz da yufka. Peki, nohut böreği nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-25 17:08:00 -
Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi

Nohut ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Nohut kullanarak börek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, nohutlu börek tarifi

Nohutlu börek tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 50 gram tereyağı

İç harcı için:

  • 1.5 su bardağı haşlanmış nohut
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

Nohutlu börek nasıl yapılır?

Öncelikle nohutları rondodan geçirin.

Ardından soğanları küçük küpler halinde kesin.

Bir tencereye zeytinyağı alıp soğanı soteleyin.

Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.

Ardından nohut ve baharatları ekleyin. Ocağın altını kapatın.

Bir tavada tereyağını eritin ve sıvı yağ ile karıştırın.

Yufkayı tezgaha serin. Üzerine yağ gezdirin. Ardından yufkayı ikiye katlayın

Yufkanın bir kenarına iç harçtan koyup rulo yapın.

Ruloyu 4 parmak genişliğinde dilimlere bölün.

Bu işlemi tüm yufkalar için tekrarlayın.

Böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Böreklerin üzerine yağ sürün ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına sürün.

Afiyet olsun.

İrmik çorbası nasıl yapılır? İrmik çorbası tarifi
İrmik çorbası nasıl yapılır? İrmik çorbası tarifi

Kadın - Aile

İrmik çorbası nasıl yapılır? İrmik çorbası tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! 'Piyasaya sürüldü'

Altındaki dalgalanmalar sürerken kimi yatırımcılar alım yaparken kimileri se satma yoluna gidiyor. Alacaklara, kuyumculardan sahte altın kon..
Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...
Medya

Kuruluş Osman'a yeni oyuncu çok ses getirdi! İşte gelen karakter...

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşmakta olan Kuruluş Osman dizisinin ekibine bir isim daha katıldı. 2006 yılından bu yana sektörde farklı ..
Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı
Gündem

Türkiye’den flaş F-35 adımı! Anlaşma sağlandı

F-35 projesinden haksız yere çıkarılan Türkiye, meydana gelen durumu hukuki anlamda çözmenin yollarını aramak için önemli adımlara imza atıy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay