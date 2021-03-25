Nohutlu börek nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi
Nohutlu börek gerekli malzemeler | Leziz ve pratik bir börek hazırlamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan biraz nohut biraz da yufka. Peki, nohut böreği nasıl yapılır? Nohutlu börek tarifi
Nohut ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Nohut kullanarak börek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, nohutlu börek tarifi
Nohutlu börek tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 50 gram tereyağı
İç harcı için:
- 1.5 su bardağı haşlanmış nohut
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Tuz
- Karabiber
- Kimyon
Nohutlu börek nasıl yapılır?
Öncelikle nohutları rondodan geçirin.
Ardından soğanları küçük küpler halinde kesin.
Bir tencereye zeytinyağı alıp soğanı soteleyin.
Soğanın rengi dönünce salçayı ekleyin.
Ardından nohut ve baharatları ekleyin. Ocağın altını kapatın.
Bir tavada tereyağını eritin ve sıvı yağ ile karıştırın.
Yufkayı tezgaha serin. Üzerine yağ gezdirin. Ardından yufkayı ikiye katlayın
Yufkanın bir kenarına iç harçtan koyup rulo yapın.
Ruloyu 4 parmak genişliğinde dilimlere bölün.
Bu işlemi tüm yufkalar için tekrarlayın.
Böreği yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Böreklerin üzerine yağ sürün ve önceden ısıtılmış 190 derecelik fırına sürün.
Afiyet olsun.