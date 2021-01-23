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Kadın - Aile Nohut dürümü tarifi | Nohut dürümü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nohut dürümü tarifi | Nohut dürümü nasıl yapılır?

Gaziantep ilinde en az kebaplar kadar meşhur olan nefis bir tarif olan nohut dürümü merak ediliyor. Nohut dürümü, özellikle öğrenciler arasında ekonomik, besleyici ve çok lezzetli olması nedeniyle oldukça popüler bir tariftir. Peki, Nohut dürümü nasıl yapılır? Nohut dürümü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:51:00 -
Nohut dürümü tarifi | Nohut dürümü nasıl yapılır?

Nohut dürümü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

3 su bardağı nohut, 1 tane kuru soğan, 3 dal taze soğan, 2 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber, 1/2 demet maydanoz, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 tane lavaş

Nohut dürümü nasıl yapılır?

Bir gece önceden ıslattığınız nohutları süzüp bir düdüklü tencereye almanız gerekir.

Üstlerini geçecek kadar su ekleyin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatın. Ardından tencerenin altını açınız. Havası çıkmaya başladıktan sonra yaklaşık 20 dakika kısık ateşte pişirmeniz gerekir.

Nohutlar pişerken diğer malzemeleri hazırlamaya başlayın. Kuru soğanı piyazlık olarak doğrayıp derince bir kaba koyun.

Taze soğanları ve maydanozları da ince ince doğrayıp kaba koyun. Biberleri de küçük küçük doğrayıp ekleyin.

Baharatlarını, nar ekşisini ve zeytinyağını da ilave edip güzelce karıştırmayı unutmayın.

Son olarak haşlanmış olan nohutları süzün ve karışıma ilave edin. Ardından güzelce harmanlamanız gerekir.

Bir servis tahtasına ısıtılmış lavaşı alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığınız nohutlu karışımdan koyun. Ardından rulo yaparak servis edebilirsiniz.

Eğer etli olarak yapmak isterseniz nohutları haşlarken 500 gram kemikli et ile birlikte haşlayıp, malzemelerinize didiklediğiniz etleri de ekleyebilirsiniz.

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