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Aktüel NÖHÜ 56 ton atığı geri dönüştürdü
Aktüel

NÖHÜ 56 ton atığı geri dönüştürdü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerinin Türkiye’de sıfır atık belgesi alan ilk üniversite olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 14:46:00 -
NÖHÜ 56 ton atığı geri dönüştürdü

Üniversitenin “iklim dostu” alanında sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Uslu, “Kampüsümüzde sıfır atık kapsamında bugüne kadar 37 ton kağıt topladık. 37 ton kağıt yaklaşık 628 ağacın kesilmesini engelliyor. Yine 8 ton plastik atık toplayarak 20 bin litrenin üzerinde petrol tasarrufuna gittik. Ayrıca 4 ton cam ve 7 ton metal atık topladık” dedi. Üniversitenin kendine yetebilecek enerjiyi üretmesini hedeflediklerine dikkati çeken Uslu, ayrıca fakültelerde enerjinin verimli kullanılmasını amaçladıklarını ifade etti.

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