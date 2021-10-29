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Aktüel Nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler
Aktüel

Nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczane nerede var? Hangi eczane bugün nöbetçi? 29 Ekim nöbetçi eczaneler Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Üsküdar, Esenler, Kartal, Fatih, Şişli, Kadıköy, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Çekmeköy, Başakşehir ilçelerinde oturanlarca araştırılıyor. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle ilaç almak isteyen vatandaşlar da nöbetçi eczaneleri internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte İstanbul nöbetçi eczaneler 29 Ekim Cuma.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 09:16:00 - 2021-10-29 09:16:54
Nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar özellikle eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, nöbetçi eczane sorgulama...

Milli bayram kabul edilen 29 Ekim, resmi tatildir. Bu nedenle bir çok kamu kurum ve kuruluşu da kapalıdır. Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha sıkı önlemler gündeme geldi.  29 Ekim resmi tatil olduğundan nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. Eczanelerin tamamı bağlı bulunduğu bölgedeki çalışma saatlerine uymak zorundadır. Belirlenen eczane çalışma saatleri dışında çalışamıyorlar. Nöbetçi eczane için ise il sağlık müdürlüklerinin sayfasından sorgulayabilirsiniz. İşte İstanbul nöbetçi eczaneler 29 Ekim Cuma...

Bağcılar nöbetçi eczaneler

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER İÇİN TIKLAYIN

Tekirdağ nöbetçi eczaneleri

29 Ekim 2021 Bugün Nöbetçi Eczaneler

ERKAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

 08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

 ÇINARLI MAH.TEPEDEĞİRMENLER CAD.NO:11/A

 02822640848

DERMAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

 HÜKÜMET CAD.NO:103

 02822625876

ŞİFA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

 ESKİ CAMİ ORTA CAMİ MAH HÜKÜMET CAD: NO:40/A

 02822612308

EKİN ÇETİNKAYA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

 08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

 GÜNDOĞDU MAH.İSMAİL YAZICI CAD.İSMAİL YAZICI SOK.NO:3/1

 02822643210

HAKAN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

 08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

 FEVZİ PAŞA MAH.BAHAR SOK.NO:47

 02827264990

ÖREN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

 08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

 KIZILPINAR MAH.HACI YAKUP SOK.NO:94-96-B

 02827273774

SEVGİ ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

 GAZİ OSMAN PAŞA MAH.MAKASÇI SOK.NO:2/B

 02827266959

BERK ECZANESİ - ÇORLU

 ZAFER MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:9-T1/M

 02822902424

GÜRKAN ECZANESİ - ÇORLU

 KEMALETTIN MAH.MEKTEP SOK.NO:20/A

 02826535504

RUMELİ ECZANESİ - ÇORLU

 08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

 HIDIRAĞA MAH: ÇAVUŞ SOK: NO:5/B

 02826549454

EREZ ECZANESİ - HAYRABOLU

 HİSAR MAH.ALPULLU CAD. NO.12

 02823151128

BİLİR ECZANESİ - MALKARA

 GAZİBEY MAH.İNÖNÜ CAD. NO:66/A

 02824272009

DOĞA ECZANESİ - MURATLI

 İSTİKLAL MAH.ATATÜRK CAD.NO:29/B

 02823616171

SAĞLIK ECZANESİ - MARMARA EREĞLİSİ

 BAHÇELİEVLER MAH.RAHMİ ÖZCAN BULVARI ÖZKURT APT.NO:49/A MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

 02826131298

ŞİFA ECZANESİ

ŞİFA ECZANESİ - SARAY

 AYAZPAŞA MAH.ATATÜRK ALANI MEYDANI NO.4

 02827681080

DÜRÜST ECZANESİ - ŞARKÖY

 BAYSALLAR CAD: NO: 18/D

ESKİ DEVLET HASTANESİ YANI

 02825182367

YENİÇİFTLİK ECZANESİ - YENİÇİFTLİK

 YENİÇİFTLİK MAH.ATATÜRK 38.SOK.NO:12/A

 02826442622

TUNALI ECZANESİ - KAPAKLI

 CUMHURİYET MAH.PINAR BULVARI NO:106/A

 02827176400

NURGÜL ECZANESİ - ERGENE

 08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.

 VELİMEŞE MAH.RASİM YÜKSEL CAD.NO:12

 02826744417

MARMARACIK ECZANESİ - ERGENE

 08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.

 MARMARACIK MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:8

 02826862052

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