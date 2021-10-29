Nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar özellikle eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, nöbetçi eczane sorgulama...

Milli bayram kabul edilen 29 Ekim, resmi tatildir. Bu nedenle bir çok kamu kurum ve kuruluşu da kapalıdır. Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha sıkı önlemler gündeme geldi. 29 Ekim resmi tatil olduğundan nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. Eczanelerin tamamı bağlı bulunduğu bölgedeki çalışma saatlerine uymak zorundadır. Belirlenen eczane çalışma saatleri dışında çalışamıyorlar. Nöbetçi eczane için ise il sağlık müdürlüklerinin sayfasından sorgulayabilirsiniz. İşte İstanbul nöbetçi eczaneler 29 Ekim Cuma...

Bağcılar nöbetçi eczaneler

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29 Ekim 2021 Bugün Nöbetçi Eczaneler

ERKAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

ÇINARLI MAH.TEPEDEĞİRMENLER CAD.NO:11/A

02822640848

DERMAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

HÜKÜMET CAD.NO:103

02822625876

ŞİFA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

ESKİ CAMİ ORTA CAMİ MAH HÜKÜMET CAD: NO:40/A

02822612308

EKİN ÇETİNKAYA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA

08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

GÜNDOĞDU MAH.İSMAİL YAZICI CAD.İSMAİL YAZICI SOK.NO:3/1

02822643210

HAKAN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

FEVZİ PAŞA MAH.BAHAR SOK.NO:47

02827264990

ÖREN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

KIZILPINAR MAH.HACI YAKUP SOK.NO:94-96-B

02827273774

SEVGİ ECZANESİ - ÇERKEZKÖY

GAZİ OSMAN PAŞA MAH.MAKASÇI SOK.NO:2/B

02827266959

BERK ECZANESİ - ÇORLU

ZAFER MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:9-T1/M

02822902424

GÜRKAN ECZANESİ - ÇORLU

KEMALETTIN MAH.MEKTEP SOK.NO:20/A

02826535504

RUMELİ ECZANESİ - ÇORLU

08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.

HIDIRAĞA MAH: ÇAVUŞ SOK: NO:5/B

02826549454

EREZ ECZANESİ - HAYRABOLU

HİSAR MAH.ALPULLU CAD. NO.12

02823151128

BİLİR ECZANESİ - MALKARA

GAZİBEY MAH.İNÖNÜ CAD. NO:66/A

02824272009

DOĞA ECZANESİ - MURATLI

İSTİKLAL MAH.ATATÜRK CAD.NO:29/B

02823616171

SAĞLIK ECZANESİ - MARMARA EREĞLİSİ

BAHÇELİEVLER MAH.RAHMİ ÖZCAN BULVARI ÖZKURT APT.NO:49/A MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

02826131298

ŞİFA ECZANESİ

ŞİFA ECZANESİ - SARAY

AYAZPAŞA MAH.ATATÜRK ALANI MEYDANI NO.4

02827681080

DÜRÜST ECZANESİ - ŞARKÖY

BAYSALLAR CAD: NO: 18/D

ESKİ DEVLET HASTANESİ YANI

02825182367

YENİÇİFTLİK ECZANESİ - YENİÇİFTLİK

YENİÇİFTLİK MAH.ATATÜRK 38.SOK.NO:12/A

02826442622

TUNALI ECZANESİ - KAPAKLI

CUMHURİYET MAH.PINAR BULVARI NO:106/A

02827176400

NURGÜL ECZANESİ - ERGENE

08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.

VELİMEŞE MAH.RASİM YÜKSEL CAD.NO:12

02826744417

MARMARACIK ECZANESİ - ERGENE

08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.

MARMARACIK MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:8

02826862052