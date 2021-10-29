Nöbetçi eczaneler hangileri? Eczaneler bugün açık mı? 29 Ekim nöbetçi eczaneler
Nöbetçi eczane nerede var? Hangi eczane bugün nöbetçi? 29 Ekim nöbetçi eczaneler Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Üsküdar, Esenler, Kartal, Fatih, Şişli, Kadıköy, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Çekmeköy, Başakşehir ilçelerinde oturanlarca araştırılıyor. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle ilaç almak isteyen vatandaşlar da nöbetçi eczaneleri internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte İstanbul nöbetçi eczaneler 29 Ekim Cuma.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla vatandaşlar özellikle eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. İşte, nöbetçi eczane sorgulama...
Milli bayram kabul edilen 29 Ekim, resmi tatildir. Bu nedenle bir çok kamu kurum ve kuruluşu da kapalıdır. Koronavirüs nedeniyle bu yıl daha sıkı önlemler gündeme geldi. 29 Ekim resmi tatil olduğundan nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak. Eczanelerin tamamı bağlı bulunduğu bölgedeki çalışma saatlerine uymak zorundadır. Belirlenen eczane çalışma saatleri dışında çalışamıyorlar. Nöbetçi eczane için ise il sağlık müdürlüklerinin sayfasından sorgulayabilirsiniz. İşte İstanbul nöbetçi eczaneler 29 Ekim Cuma...
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29 Ekim 2021 Bugün Nöbetçi Eczaneler
ERKAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA
08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.
ÇINARLI MAH.TEPEDEĞİRMENLER CAD.NO:11/A
02822640848
DERMAN ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA
HÜKÜMET CAD.NO:103
02822625876
ŞİFA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA
ESKİ CAMİ ORTA CAMİ MAH HÜKÜMET CAD: NO:40/A
02822612308
EKİN ÇETİNKAYA ECZANESİ - SÜLEYMANPAŞA
08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.
GÜNDOĞDU MAH.İSMAİL YAZICI CAD.İSMAİL YAZICI SOK.NO:3/1
02822643210
HAKAN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY
08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.
FEVZİ PAŞA MAH.BAHAR SOK.NO:47
02827264990
ÖREN ECZANESİ - ÇERKEZKÖY
08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.
KIZILPINAR MAH.HACI YAKUP SOK.NO:94-96-B
02827273774
SEVGİ ECZANESİ - ÇERKEZKÖY
GAZİ OSMAN PAŞA MAH.MAKASÇI SOK.NO:2/B
02827266959
BERK ECZANESİ - ÇORLU
ZAFER MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:9-T1/M
02822902424
GÜRKAN ECZANESİ - ÇORLU
KEMALETTIN MAH.MEKTEP SOK.NO:20/A
02826535504
RUMELİ ECZANESİ - ÇORLU
08:00 - 23:59 arasında nöbetçidir.
HIDIRAĞA MAH: ÇAVUŞ SOK: NO:5/B
02826549454
EREZ ECZANESİ - HAYRABOLU
HİSAR MAH.ALPULLU CAD. NO.12
02823151128
BİLİR ECZANESİ - MALKARA
GAZİBEY MAH.İNÖNÜ CAD. NO:66/A
02824272009
DOĞA ECZANESİ - MURATLI
İSTİKLAL MAH.ATATÜRK CAD.NO:29/B
02823616171
SAĞLIK ECZANESİ - MARMARA EREĞLİSİ
BAHÇELİEVLER MAH.RAHMİ ÖZCAN BULVARI ÖZKURT APT.NO:49/A MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ
02826131298
ŞİFA ECZANESİ
ŞİFA ECZANESİ - SARAY
AYAZPAŞA MAH.ATATÜRK ALANI MEYDANI NO.4
02827681080
DÜRÜST ECZANESİ - ŞARKÖY
BAYSALLAR CAD: NO: 18/D
ESKİ DEVLET HASTANESİ YANI
02825182367
YENİÇİFTLİK ECZANESİ - YENİÇİFTLİK
YENİÇİFTLİK MAH.ATATÜRK 38.SOK.NO:12/A
02826442622
TUNALI ECZANESİ - KAPAKLI
CUMHURİYET MAH.PINAR BULVARI NO:106/A
02827176400
NURGÜL ECZANESİ - ERGENE
08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.
VELİMEŞE MAH.RASİM YÜKSEL CAD.NO:12
02826744417
MARMARACIK ECZANESİ - ERGENE
08:00 - 18:00 arasında nöbetçidir.
MARMARACIK MAH.CUMHURİYET BULVARI NO:8
02826862052