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Dünya

Nobel ödüllü doktor ‘Bu konuyu çok iyi araştırdım’ diyerek duyurdu: Koronavirüs orada üretildi

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, "Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı" dedi.

2020-04-18 01:47:00 -
Nobel ödüllü doktor ‘Bu konuyu çok iyi araştırdım’ diyerek duyurdu: Koronavirüs orada üretildi

Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini ileri sürdü.

ontagnier, "Pourquoi docteur" internet sitesine verdiği demeçte, Kovid-19'un Vuhan'da hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti.

"Kovid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri koronavirüs hakkında uzmanlaştı." değerlendirmesinde bulunan Montagnier, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.

"AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir"

Montagnier, CNEWS kanalında yaptığı açıklamada, "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'da HIV parçalarının olabileceğini anlatan Montagnier, "Bununla AIDS'e karşı bir aşı bulmak istenmiş olabilir." dedi.

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Yorumlar

Orada üretildi

Burada üretilmedi.
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Adnan

Sosyal medyada yazılan Çinli ajan ın abd li prof dan bu bilgileri alıp vuhandaki biyoloji enstütüsünde geliştirildiği doğrumu oluyor ozaman suçlu olan bu prof a araştırma izni veren tramp abd ve insanlara virüsü yayan çindir Allah hepsinin belasını versin
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