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Otomotiv Nissan Türkiye’de üst düzey atama!
Otomotiv

Nissan Türkiye’de üst düzey atama!

Yeniakit Publisher
2024-02-13 11:53:00 -
Nissan Türkiye’de üst düzey atama!

Benzersiz Nissan teknolojilerinin sunulduğu Türkiye pazarında güçlü duruşunu sergilemeyi sürdüren Nissan Türkiye’nin son üst düzey ataması, satış sonrası hizmetleri güçlendirmeye yönelik oldu.

25 yıllık sektör tecrübesiyle Erkan Yazal, Nissan Türkiye Satış Sonrası Direktörü olarak atandı. 1999 yılından beri otomotiv sektörünün önemli kuruluşlarında rol aldığı satış sonrası hizmetler alanında dikkat çeken Erkan Yazal, teknik donanımına ek olarak müşteri deneyimi, pazarlama kampanyaları, pazar geliştirme gibi pek çok alanda uzmanlığa sahip. 

Şubat 2024 itibarıyla Nissan Türkiye bünyesine katılan Erkan Yazal, sahip olduğu uzman birikimini Nissan Türkiye için sunacak.

Makine Mühendisi olan Erkan Yazal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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