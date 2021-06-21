Koronavirüs salgını sebebiyle kabine toplantıları yakından takip ediliyor. 31 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından yeni toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle yapılamamıştı. Merakla beklenen toplantı 21 Haziran Pazartesi günü yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla” ifadelerini kullandı.

Nişan ve kına ne zaman yapılabilecek? Düğün salonları açıldı mı?

İçişleri Bakanlığının "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" genelgesinde, düğün ve nikah törenlerinin belirli kurallarla uygulanacağı, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklere ise izin verilmeyeceği bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler doğrultusunda, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin; açık alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilmesi, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetliyle sınırlandırılması kaydıyla 1 Haziran'dan itibaren yapılabileceği belirtildi.

Genelgede, yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran'da son verileceği, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramının yapılabileceği, kapalı alanlarda kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırının uygulanmayacağı bilgisine de yer verildi.

15 Haziran itibarıyla kalkan bazı kısıtlamalar ile kapalı alanlarda yapılacak nikah törenleri ve düğünlere yönelik daha önce belirlenen azami 100 davetli sınırlandırması kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başlandı.

Haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.