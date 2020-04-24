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Aktüel

Nisan ve Eylül’e polis amcalarından balon hediyesi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş, pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti.

2020-04-24 11:03:51 -
Nisan ve Eylül’e polis amcalarından balon hediyesi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş, pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti. Polisler ise iki kız kardeşe balon ve okul çantası hediye etti.


Ankara’nın Beypazarı ilçesinde pencereden bakarken polis ekibini gören Nisan ve Eylül kardeşler, el sallayarak onları durdurdu. Polislere sevgisini anlatan çocuklar anneleriyle birlikte yaptıkları çiğ köfteyi ekibe ikram ettiler. Bu sevgiye karşılıksız kalmayan polisler Nisan ve Eylül’ün bayramını kutlayarak, onlara balon ve okul çantası hediye etti.

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