Geçtiğimiz günlerde İstanbul Pendik’te bir arazide terk edilmiş halde bir bebek bulundu. Bebeğe Nisa Mihriban ismi verildi. Pek çok kişi ise Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı.

Nisa bebek olayı ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, terk edilmiş bebek vakasına giden Pendik'te görevli acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın 14 aylık bebeğin sütanneliği yaptığını paylaştı. Paylaşımda, aç bebeği kendi bebeği gibi emziren, ertesi gün hastaneye gidip ilgilenen ve ona bebeğinin elbiselerinden giydiren Durmaz'ın, istek üzerine bebeğin adını da "Nisa Mihriban" koyduğu bilgisi yer aldı.

Durmaz,29 Mart Salı günü saat 14.00 civarında boş bir arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini anlattı.

Olay yerine vardıklarında, asayiş ekiplerinin bebeği ekip otosuna aldığını belirten Durmaz, herhangi bir not veya yazı olmadan bırakılan bebeği ambulansa alarak genel muayenesini tamamladıklarını kaydetti.

Bebekte herhangi sağlık problemi görmediklerini, sadece ağladığını dile getiren Durmaz, "Emmek istiyordu, meme arıyordu. Dudaklarını sağa sola yatırıyordu. Dilini çıkarıyordu. Ben de bir anne olarak bu isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım, emzirdim. Çok acıkmıştı. Hastaneye gelmemize rağmen ambulansın içerisinde bir süre daha emzirmeye devam ettim." dedi.

Büşra Durmaz, bebeği Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk aciline götürerek, oradaki hemşirelere emanet ettiklerini söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 60 güvenlik kamerasının görüntüleri incelendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi 4 Nisan Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ebru S.'nin ifadesinde "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yok. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktu. Zorda kaldığım için bıraktım" dediği kaydedildi.

Sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.