Pendik'te bulunan Mihriban Nisa bebek, bulunduktan kısa bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yaşam savaşı veren Nisa bebeğin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.

Nisa bebek iyileşti mi? Fahrettin Koca, Nisa bebek açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında “NİSA BEBEĞİN DURUMUNDA GELİŞME: Durumu beyin ölümü açısından takip edilen Nisa bebekten sevindirici haber var. Hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki veriyor. Hekimlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Siz de dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.