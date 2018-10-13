Nineden öğütler
Güngörmüş ninemizin öğütleri...13 Ekim 2018 Cumartesi 19:22
● İnsan refikasına sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemeye çalışmalı. Birbirlerinin fedakârlıklarına minnettar ve duydukları güvene sadık kalmalı. Ayrıca onlar..
● Ev ve kişisel temizliğe önem verirler.
● Birbirlerinin eşyalarına özenli davranırlar.
● Birbirlerine daima güleryüzlüdürler.
● Dürüsttürler.
● Birlikte ibadetin, birlikte hüznün, birlikte sevincin tadına varmışlardır.
● Sinirli ve öfkeliyken yalnız kalarak bu durumun evin havasını bozmasına fırsat vermezler.
● Tehlikeli, incitici, küçültücü şakalar yapmazlar.
● Aile sorumluluklarını adil paylaşırlar.
● Sık sık hediyeleşirler.
● Yoklukta yerinmez, varlıkta şımarmazlar.
● Rızkı verenin de kısanın da Yaradan olduğunu bilirler. Kendilerinin çalışarak rızka vesile olduklarının idrakindedirler.
● İsraftan kaçınırlar.
● Yemeği ailece birlikte yemeye titizdirler.
● Birbirlerinin anne babalarına ve akrabalarına saygılıdırlar. “Benim ailem..” “Senin ailen..” “Bizimkiler..” “Sizinkiler..” gibi ayrımcı ötekileyici kavramlarla konuşmamaya çalışırlar.
● Çocukları kendi isteklerine alet ederek, onları birbirlerine karşı kullanmazlar.
● Eşler birbirlerine moral verir, hep desteklerler. Mutlu çiftler birbirlerini her fırsatta teşvik ederler. Özellikle sıkıntılı günlerde hep birbirlerinin yanındadırlar.
● Sevgi, anlayış ve saygıda kusur etmemeye çalışırlar.
● Konuşurlarken birbirleriyle zıtlaşmaktan kaçınırlar. Aykırılıklarda uzlaşmaya, onun yolunu bulmaya isteklidirler. Aykırılıkları değil, birlikteliklerini ön plana çıkarırlar.
● Çocuk eğitiminde birlikte hareket eder, birbiriyle çelişkiye düşmekten kaçınırlar. Disiplin konusunda tutarlı hareket ederler. Her ikisinin de uyacağı kurallar vardır.
● Mutlu eşler birbirlerini üzen davranışlardan kaçınırlar. Birbirlerinin yaptıklarını küçümsemezler.
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