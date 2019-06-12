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Nilüferli atlet İtalya’dan gümüş madalya ile döndü

İtalya’da düzenlenen Para Atletizm Grandprix’inde, Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu milli atlet Hakan Cira, 200 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
Nilüferli atlet İtalya’dan gümüş madalya ile döndü

İtalya’da düzenlenen Para Atletizm Grandprix’inde, Türkiye’yi temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu milli atlet Hakan Cira, 200 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandı.


Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ülkemizi millî takım bünyesinde başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu Hakan Cira, ülkemizi İtalya’da düzenlenen Para Atletizm Grandprix’inde temsil etti. 7-9 Haziran tarihlerindeİtalya’nın Grosseto şehrinde yapılan yarışlarda Hakan Cira, 200 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazandı.


Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç, alınan derecenin büyük gurur verdiğini belirterek, “Millî atletimiz Hakan Cira,bu yıl yapılacak Dünya Şampiyonası hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. En büyük hedefimiz ise 2020 yılında Japonya’da yapılacak olimpiyatlar. Sporcumuzun olimpiyatlarda ülkemizin ve Nilüfer’in gururu olacağına inanıyoruz. Elde edilen başarıdan dolayı sporcumuzu tebrik ediyor, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:42
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