Nilüfer kütüphanelerinde yeni dönem

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen ara sona erdi, okuyucular kütüphanelerden ödünç kitap almaya başladı. 8 Haziran’dan itibaren de Nilüfer Kütüphaneleri’nin okuyucu salonları, randevulu sistemle ve salgın tedbirleri altında halka açılacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 12 Mart’tan bu yana hizmete kapalı olan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde okuyucularla buluşmalar kaldığı yerden devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Misi Çocuk Kütüphanesi’nde ilk aşamada ödünç kitap alma hizmeti başladı.

Pandemi nedeniyle okurların, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’ne, maske takarak gitmeleri zorunlu. Tedbirler çerçevesinde, ödünç kitap, kitap iadesi yapmak isteyen veya bilgi almak için kütüphaneye gelen okurlar, risk oluşturmaması amacıyla en fazla iki kişi olarak içeriye alınacak.

Okurların okuyup iade ettiği kitaplar da herhangi bir riske karşı 72 saat farklı bir alanda bekletildikten sonra raflardaki yerini alacak. Bu süreçte karantinadaki kitaplardan almak isteyen okurların talebi de 72 saat sonra yerine getirilecek.

Okuyucu salonları 8 Haziran’da açılıyor

Türkiye’deki bütün kütüphanelerde olduğu gibi Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerde de çalışma salonları 8 Haziran’da okurlara açılacak.

Salonlarda da salgın nedeniyle yeni önlemler alındı. Bu kapsamda çalışma salonlarının oturma düzenleri, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlandı. Salonlardan belirli sayıda kişi yararlanabileceği için, bu salonlardan faydalanmak isteyen okuyucuların önceden randevu almaları gerekiyor. Okurlar 09.00-13.00 saatleri arasında veya 13.30-17.30 saatleri arasında olmak üzere en fazla 4 saatlik süreyle salona kabul edilecek.

Salonlar, saat dilimleri arasında yeniden dezenfekte edilecek ve diğer kullanıcılar salona dezenfeksiyon işlemi sonrasında kabul edilecek. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri’nde klimalar çalıştırılmayacak ve pencerelere sürekli açık tutularak temiz hava sirkülasyonu sağlanacak.

Yoğun önlemler altında açılan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, yeni süreçte yeni bir düzenlemeye kadar hafta içinde 09.00-17.00 saatleri arasında, cumartesi günleri de 10.00-18.00 saatleri arasında hizmete açık kalacak.